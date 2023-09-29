В Україні стрімко дорожчають томати: які ціни

На поточному тижні в Україні вкотре зросли ціни на тепличні томати. Наразі цей овоч українські сільгоспвиробники згодні відвантажувати не дешевше 45-65 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Вони зауважують, що українські комбінати підвищують ціни на тепличний томат фактично щодня

Зазначається, що активне зростання цін на цей овоч на українському ринку зумовлене одразу кількома факторами.

Перш за все, підвищувальний ціновий тренд продиктований помітним скороченням пропозиції цієї продукції на ринку через зниження вибірок у стаціонарних тепличних комбінатах через похолодання. Водночас зростання цін у цьому сегменті пов’язане і зі зростанням витрат на вирощування тепличної продукції.

Так, наразі представники українських тепличних комбінатів згодні відвантажувати томат не дешевше 45-65 грн/кг, що в середньому на 36% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Як зазначають самі виробники, підвищення цін у цьому сегменті спричинене насамперед підвищеним попитом на тлі скорочення пропозиції томатів: зниження середньодобових температур згубно позначилося на процесі дозрівання тепличної продукції, у зв’язку з чим вибірки в господарствах різко скоротилися", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що, незважаючи на доволі різке подорожчання тепличних томатів, ціни на дану продукцію на сьогодні в Україні все ще в середньому на 10% нижчі, ніж в аналогічний період попереднього року.

"Однак гравці ринку не виключають подальшого зростання цін у цьому сегменті за умови збереження поточних темпів збуту тепличних томатів", - прогнозують аналітики.

Зауважимо, на ринку України почала дорожчати цибуля. Наразі українські фермери готові відвантажувати цей овоч не дешевше 9-15 грн/кг.

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