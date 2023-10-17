В Украине стремительно дорожает популярный овощ: какие цены

После резкого снижения цен на морковь на украинском рынке в прошлом месяце, сегодня отпускные цены на эти корнеплоды снова начали стремительно повышаться.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Какие цены на морковь

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта только с начала текущей недели морковь на украинском рынке подорожала в среднем на 37%, и сегодня производители готовы отгружать данную продукцию по 6-10 грн/кг.

Почему дорожает овощ

"По словам ключевых игроков рынка, росту цен на морковь способствует заметное повышение торговой активности в этом сегменте. В то же время большинство хозяйств приостановили продажи моркови высокого качества в ожидании еще большего роста цен и заложили основной объем урожая на хранение", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что в настоящее время сельхозпроизводители к реализации предлагают только излишки, в результате чего предложение этого корнеплода на рынке несколько сократилось.

Когда морковь подешевеет

По данным аналитиков, несмотря на столь стремительное удорожание, сегодня морковь в Украине предлагают к продаже в среднем на 52% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

"При этом участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может быть временным явлением. По их мнению, дальнейшее подорожание может мотивировать фермеров начать распродажу моркови из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как результат, к снижению цен", - прогнозируют аналитики

Напомним, как прогнозируют в Минагрополитики, стремительного роста цен на овощи, как это было в прошлом году, в Украине в этом году не будет, но возможны сезонные колебания.