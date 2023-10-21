Стоимость томатов в Украине уже выше прошлогодней: какие цены

На этой неделе тепличные комбинаты Украины начали повышать отпускные цены на томаты.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Почему дорожают томаты

Отмечается, что подорожание томатов участники рынка объясняют активным спросом в условиях сокращения предложения данной продукции.

"Выборки томатов в стационарных тепличных комбинатах уменьшились из-за похолодания в большинстве регионов страны. Кроме того, в продажу практически не поступает более дешевый томат из летних теплиц", - отмечают аналитики.

Какие цены на томаты

На сегодняшний день тепличные томаты поступают в продажу по 47-60 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Причиной такой ситуации, по словам продавцов, является весьма ограниченное предложение томата на рынке. Большинство мелких производителей к настоящему моменту практически завершили реализацию и предлагают помидоры только мелким оптом, при этом качество такой продукции часто невысоко. В то же время сборы в стационарных тепличных комбинатах также остаются малообе комбинаты отпускают продукцию также небольшими партиями", - объясняют аналитики.

Они отмечают, что сегодня тепличные томаты в Украине уже стоят в среднем на 10% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

"Более того, многие производители заявляют о своем намерении уже на следующей неделе предпринять очередные попытки повысить цены в этом сегменте, поскольку даже после удорожания спрос на томаты остается достаточно высоким", - подчеркивают аналитики.

Напомним, цены на огурцы в Украине продолжают стремительно расти. Сегодня украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже этот овощ по 60-70 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой недели.

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