Робота в сільському господарстві: дайджест вакансій

Delo.ua спільно з Work.ua та GRC.ua створили добірку вакансій у галузі сільського господарства.

Робота в сільському господарстві у Києві:

Провідний менеджер з постачання, м. Київ

Сільськогосподарська компанія "Агро-Холдинг МС" входить до складу Harveast Holding, (пріоритетне спрямування діяльності HarvEast це рослинництво). Компанія запрошує на роботу провідного менеджера з постачання.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917176

Інженер з ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки, м. Київ

Сільськогосподарська компанія "Агро-Холдинг МС" входить до складу Harveast Holding, (пріоритетне спрямування діяльності HarvEast це рослинництво). Компанія запрошує на роботу сервісного інженераз ремонту та обслуговування с/г техніки.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917175

Фахівець із закупівлі ячменя, м. Київ

Корпорація "ОБОЛОНЬ" - національний виробник пива, слабоалкогольних, безалкогольних напоїв та мінеральної води запрошує приєднатися до команди фахівця із закупівлі ячменя.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Чт з 8:30 до 17:15, Пт з 8:30 до 16:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916359

Майстер виробництва, м. Київ

МХП запрошує на роботу майстра виробництва.

Заробітна плата: від 15 300 грн.

Графік роботи: не вказано

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917512

Менеджер з продажу теплиць та тепличних комплексів, м. Київ

ТОВ "ПРБІЛДІНГ" запрошує в свою команду менеджера з продажу теплиць, комерційних та промислових будівель.

Заробітна плата: 25 000 – 40 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5158856/

Керівник відділу аналітики агронапрямку та ЦО, м. Київ

МХП запрошує на роботу керівника відділу аналітики агронапряму.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5153747/

Робота в сільському господарстві по Україні

Головний технолог харчового виробництва, м. Миронівка

МХП запрошує на роботу головного технолога харчового виробництва.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917563

Інженер з сервісу систем контролю і точного землеробства, м. Хмельницька обл

МХП запрошує на роботу інженера з сервісу систем контролю і точного землеробства.

Заробітна плата: від 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917419

Інженер з електрифікації сільськогосподарського виробництва

МХП запрошує на роботу інженера з електрифікації сільськогосподарського виробництва.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917441

Інженер з сервісу систем контролю і точного землеробства, м. Черкаси

МХП запрошує на роботу інженера з сервісу систем контролю і точного землеробства.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917421

Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці, м. Немірів

МХП оголошує конкурс на посаду оператора із штучного осіменіння тварин та птиці.

Заробітна плата: від 10 000 до 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917341

Помічник агронома, м. Курахово

Harveast Holding запрошує на роботу помічника агронома.

Заробітна плата: не вкзано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917179

Помічник керуючого фермою, м. Оратів

Агроіндустріальний холдинг МХП запрошує на роботу помічника керуючого фермою.

Заробітна плата: від 12 000 до 17 500 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917200

Начальник виробництва, м. Львів

МХП оголошує конкурс на посаду начальника виробництва.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917413

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, м. Макарів

Сільськогосподарська компанія "Агро-Холдинг МС" (вирощування зернових, олійних, технічних культур на площі 26 000 га), що входить до складу Harveast Holding запрошує на роботу тракториста-машиніста c/г виробництва.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917174

Робочий на ферму, м. Макарів

Компанія "Агроленд" — це великий аграрний бізнес, який займається вирощуванням свиней в Україні. Наразі компанія шукає робочого на ферму на підприємстві в місті Макарів.

Заробітна плата: 18 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4568724/

Помічник агронома, м. Ічня

ТОВ Івангородське запрошує на роботу помічника агронома.

Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5158967/

Овочівник, м. Житомир

ТОВ "Овочевий комбінат Станишівка" запрошує на роботу тепличниць.

Заробітна плата: 11 000 грн.

Графік роботи: Пн.-Пт., з 8:00 до 16:30 (2 вихідних на тижні).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5124474/

Менеджер з продажу ЗЗР, насіння, добрив, м. Хмельницький

Агро-Віннер Хмельницький, шукають у Житомирі менеджера з продажу ЗЗР, насіння та добрив.

Заробітна плата: 25 000 – 40 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3837523/

Адміністратор по роботі з клієнтами на пташник, м. Дніпро

Сімейний пташник "Подвір'я півника" шукає адміністратора по роботі з клієнтами.

Заробітна плата: 10 000 – 12 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5125963/

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, м. Житомир

Компанія Волкрафт надає послуги в сфері землеробства в Житомирській, Вінницькій, Одеській, Київській та Кіровоградській областях, запрошує на роботу тракториста-машиніста с/х виробництва.

Заробітна плата: 13 000 – 35 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3297543/

Помічник агронома у Гощу

"Полісся-Гарант" запрошує на роботу помічника агронома.

Заробітна плата: 10 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5163192/

Апаратник оброблення зерна, Сокаль

ПП Західний Буг запрошує на роботу апаратника оброблення зерна.

Заробітна плата: 33 750 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4809851/

Комбайнер, м. Дніпро

АФ ТОВ Мишурин Ріг запрошує на роботу комбайнера.

Заробітна плата: 10 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 7:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5123587/

Тракторист-машиніст, Оржиця

Kernel запрошує на роботу тракториста-маниніста с/х виробництва.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5124224/

Менеджер з продажу сільськогосподарської техніки, м. Вінниця

Компанія "ТЕХНОТОРГ"- компанія із забезпечення повного циклу послуг для агробізнесу, запрошує на роботу менеджера з продажу с/х техніки.

Заробітна плата: 20 000 – 40 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5131112/

Інженер-механік елеваторного комплексу, м. Луцьк

ТОВ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" запрошує на роботу інженера-механіка.

Заробітна плата: 22 400 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4318300/

Інші вакансії в агробізнесі

Технік (механічне виробниче обладнання), м. Київ

Корпорація "Артеріум" - українська фармацевтична компанія, яка займається оптовою реалізацією продукції ТМ "Артеріум", запрошує на роботу техніка.

Заробітна плата: не вкаазано.

Графік роботти: 3-х змінний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918227

Верстатник-оператор верстата с ЧПУ, м. Київ

Інжинірингова агенція Альтернатива запрошує на роботу верстатника-оператора верстата с ЧПУ.

Заробітна плата: від 24 000 до 28 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918190

Інженер з якості (харчове виробництво), м. Київ

Арт оф Кукинг - виробник заморожених продуктів харчування, запрошує на роботу інженера з якості.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 — 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918177

Оператор виробництва, м. Вишневе

CEMARK входить до складу компанії CRH — виробника будівельних матеріалів у світі та у Північній Америці та Європі.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917168

Молодший інженер-механік з експлуатації та ремонту промислового обладнання, м. Київ

Корпорація "Артеріум" - українська фармацевтична компанія, яка займається оптовою реалізацією продукції ТМ "Артеріум", запрошує на роботу молодшого інженера-механіка з експлуатації та ремонту промислового обладнання (фармацевтика).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918229

Налагоджувальник / Налагоджувальниця устаткування у виробництві харчової продукції, м. Запоріжжя

Сarlsberg Ukraine запрошує на роботу налагоджувальника / налагоджувальницю устаткування у виробництві харчової продукції.

Заробітна плата: від 18 000 до 19 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916162

Бухгалтер, оператор 1С, м. Вінниця

Агрохолдинг "Cearfield" — аграрна компанія, яка займається реалізацією ЗЗР, мінеральних добрив, пестицидів, вирощуванням зернових культур, надає інноваційні послуги та рішення по захисту рослин, експортує продукцію в десятки країн світу. Наразі компанія запрошує на роботу бухгалтера.

Заробітна плата: 14 000 – 17 000 грн.

Графік роботи: з 09:00 до 18:00, (вихідні: субота, неділя).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5154242/