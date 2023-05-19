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Робота в сільському господарстві: дайджест вакансій
Робота в сільському господарстві у Києві:
Провідний менеджер з постачання, м. Київ
Сільськогосподарська компанія "Агро-Холдинг МС" входить до складу Harveast Holding, (пріоритетне спрямування діяльності HarvEast це рослинництво). Компанія запрошує на роботу провідного менеджера з постачання.
Заробітна плата: не вказано.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917176
Інженер з ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки, м. Київ
Сільськогосподарська компанія "Агро-Холдинг МС" входить до складу Harveast Holding, (пріоритетне спрямування діяльності HarvEast це рослинництво). Компанія запрошує на роботу сервісного інженераз ремонту та обслуговування с/г техніки.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917175
Фахівець із закупівлі ячменя, м. Київ
Корпорація "ОБОЛОНЬ" - національний виробник пива, слабоалкогольних, безалкогольних напоїв та мінеральної води запрошує приєднатися до команди фахівця із закупівлі ячменя.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Чт з 8:30 до 17:15, Пт з 8:30 до 16:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916359
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+380 67 223 0178
[email protected]
Майстер виробництва, м. Київ
МХП запрошує на роботу майстра виробництва.
Заробітна плата: від 15 300 грн.
Графік роботи: не вказано
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917512
Менеджер з продажу теплиць та тепличних комплексів, м. Київ
ТОВ "ПРБІЛДІНГ" запрошує в свою команду менеджера з продажу теплиць, комерційних та промислових будівель.
Заробітна плата: 25 000 – 40 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5158856/
Керівник відділу аналітики агронапрямку та ЦО, м. Київ
МХП запрошує на роботу керівника відділу аналітики агронапряму.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5153747/
Робота в сільському господарстві по Україні
Головний технолог харчового виробництва, м. Миронівка
МХП запрошує на роботу головного технолога харчового виробництва.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917563
Інженер з сервісу систем контролю і точного землеробства, м. Хмельницька обл
МХП запрошує на роботу інженера з сервісу систем контролю і точного землеробства.
Заробітна плата: від 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917419
Інженер з електрифікації сільськогосподарського виробництва
МХП запрошує на роботу інженера з електрифікації сільськогосподарського виробництва.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917441
Інженер з сервісу систем контролю і точного землеробства, м. Черкаси
МХП запрошує на роботу інженера з сервісу систем контролю і точного землеробства.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917421
Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці, м. Немірів
МХП оголошує конкурс на посаду оператора із штучного осіменіння тварин та птиці.
Заробітна плата: від 10 000 до 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917341
Помічник агронома, м. Курахово
Harveast Holding запрошує на роботу помічника агронома.
Заробітна плата: не вкзано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917179
Помічник керуючого фермою, м. Оратів
Агроіндустріальний холдинг МХП запрошує на роботу помічника керуючого фермою.
Заробітна плата: від 12 000 до 17 500 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917200
Начальник виробництва, м. Львів
МХП оголошує конкурс на посаду начальника виробництва.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917413
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, м. Макарів
Сільськогосподарська компанія "Агро-Холдинг МС" (вирощування зернових, олійних, технічних культур на площі 26 000 га), що входить до складу Harveast Holding запрошує на роботу тракториста-машиніста c/г виробництва.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917174
Робочий на ферму, м. Макарів
Компанія "Агроленд" — це великий аграрний бізнес, який займається вирощуванням свиней в Україні. Наразі компанія шукає робочого на ферму на підприємстві в місті Макарів.
Заробітна плата: 18 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4568724/
Помічник агронома, м. Ічня
ТОВ Івангородське запрошує на роботу помічника агронома.
Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5158967/
Овочівник, м. Житомир
ТОВ "Овочевий комбінат Станишівка" запрошує на роботу тепличниць.
Заробітна плата: 11 000 грн.
Графік роботи: Пн.-Пт., з 8:00 до 16:30 (2 вихідних на тижні).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5124474/
Менеджер з продажу ЗЗР, насіння, добрив, м. Хмельницький
Агро-Віннер Хмельницький, шукають у Житомирі менеджера з продажу ЗЗР, насіння та добрив.
Заробітна плата: 25 000 – 40 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3837523/
Адміністратор по роботі з клієнтами на пташник, м. Дніпро
Сімейний пташник "Подвір'я півника" шукає адміністратора по роботі з клієнтами.
Заробітна плата: 10 000 – 12 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5125963/
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, м. Житомир
Компанія Волкрафт надає послуги в сфері землеробства в Житомирській, Вінницькій, Одеській, Київській та Кіровоградській областях, запрошує на роботу тракториста-машиніста с/х виробництва.
Заробітна плата: 13 000 – 35 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3297543/
Помічник агронома у Гощу
"Полісся-Гарант" запрошує на роботу помічника агронома.
Заробітна плата: 10 000 – 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5163192/
Апаратник оброблення зерна, Сокаль
ПП Західний Буг запрошує на роботу апаратника оброблення зерна.
Заробітна плата: 33 750 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4809851/
Комбайнер, м. Дніпро
АФ ТОВ Мишурин Ріг запрошує на роботу комбайнера.
Заробітна плата: 10 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 7:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5123587/
Тракторист-машиніст, Оржиця
Kernel запрошує на роботу тракториста-маниніста с/х виробництва.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5124224/
Менеджер з продажу сільськогосподарської техніки, м. Вінниця
Компанія "ТЕХНОТОРГ"- компанія із забезпечення повного циклу послуг для агробізнесу, запрошує на роботу менеджера з продажу с/х техніки.
Заробітна плата: 20 000 – 40 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5131112/
Інженер-механік елеваторного комплексу, м. Луцьк
ТОВ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" запрошує на роботу інженера-механіка.
Заробітна плата: 22 400 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4318300/
Інші вакансії в агробізнесі
Технік (механічне виробниче обладнання), м. Київ
Корпорація "Артеріум" - українська фармацевтична компанія, яка займається оптовою реалізацією продукції ТМ "Артеріум", запрошує на роботу техніка.
Заробітна плата: не вкаазано.
Графік роботти: 3-х змінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918227
Верстатник-оператор верстата с ЧПУ, м. Київ
Інжинірингова агенція Альтернатива запрошує на роботу верстатника-оператора верстата с ЧПУ.
Заробітна плата: від 24 000 до 28 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918190
Інженер з якості (харчове виробництво), м. Київ
Арт оф Кукинг - виробник заморожених продуктів харчування, запрошує на роботу інженера з якості.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 — 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918177
Оператор виробництва, м. Вишневе
CEMARK входить до складу компанії CRH — виробника будівельних матеріалів у світі та у Північній Америці та Європі.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917168
Молодший інженер-механік з експлуатації та ремонту промислового обладнання, м. Київ
Корпорація "Артеріум" - українська фармацевтична компанія, яка займається оптовою реалізацією продукції ТМ "Артеріум", запрошує на роботу молодшого інженера-механіка з експлуатації та ремонту промислового обладнання (фармацевтика).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918229
Налагоджувальник / Налагоджувальниця устаткування у виробництві харчової продукції, м. Запоріжжя
Сarlsberg Ukraine запрошує на роботу налагоджувальника / налагоджувальницю устаткування у виробництві харчової продукції.
Заробітна плата: від 18 000 до 19 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916162
Бухгалтер, оператор 1С, м. Вінниця
Агрохолдинг "Cearfield" — аграрна компанія, яка займається реалізацією ЗЗР, мінеральних добрив, пестицидів, вирощуванням зернових культур, надає інноваційні послуги та рішення по захисту рослин, експортує продукцію в десятки країн світу. Наразі компанія запрошує на роботу бухгалтера.
Заробітна плата: 14 000 – 17 000 грн.
Графік роботи: з 09:00 до 18:00, (вихідні: субота, неділя).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5154242/
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]