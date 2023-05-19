Работа в сельском хозяйстве: дайджест вакансий

Delo.ua совместно с Work.ua да GRC.ua создали подборку вакансий в отрасли сельского хозяйства.

Работа в сельском хозяйстве в Киеве:

Ведущий менеджер по снабжению, г. Киев

Сельскохозяйственная компания "Агро-Холдинг МС" входит в состав Harveast Holding (приоритетное направление деятельности HarvEast это растениеводство). Компания приглашает на работу ведущего менеджера по снабжению.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917176

Инженер по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники, г. Киев

Сельскохозяйственная компания "Агро-Холдинг МС" входит в состав Harveast Holding (приоритетное направление деятельности HarvEast это растениеводство). Компания приглашает на работу сервисного инженера по ремонту и обслуживанию с/х техники.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917175

Специалист по закупке ячменя, г. Киев

Корпорация "ОБОЛОНЬ" - национальный производитель пива, слабоалкогольных, безалкогольных напитков и минеральной воды, приглашает присоединиться к команде специалиста по закупке ячменя.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Чт с 8:30 до 17:15, Пт с 8:30 до 16:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916359

Мастер производства, г. Киев

МХП приглашает на работу мастера производства.

Зарплата: от 15 300 грн.

График работы: не указано

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917512

Менеджер по продажам теплиц и тепличных комплексов, г. Киев

ООО "ПРБИЛДИНГ" приглашает в свою команду менеджера по продажам теплиц, коммерческих и промышленных зданий.

Зарплата: 25 000 – 40 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5158856/

Руководитель отдела аналитики агронаправления и ГО, г. Киев

МХП приглашает на работу руководителя отдела аналитики агронаправления.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5153747/

Работа в сельском хозяйстве по Украине

Главный технолог пищевого производства, г. Мироновка

МХП приглашает на работу главного технолога пищевого производства.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917563

Инженер по сервису систем контроля и точного земледелия, Хмельницкая обл

МХП приглашает на работу инженера по сервису систем контроля и точного земледелия.

Зарплата: от 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917419

Инженер по электрификации сельскохозяйственного производства

МХП приглашает на работу инженера по электрификации сельскохозяйственного производства.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917441

Инженер по сервису систем контроля и точного земледелия, г. Черкассы

МХП приглашает на работу инженера по сервису систем контроля и точного земледелия.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917421

Оператор по искусственному осеменению животных и птицы, г. Немиров

МХП объявляет конкурс на должность оператора искусственного осеменения животных и птицы.

Зарплата: от 10 000 до 15 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917341

Помощник агронома, г. Курахово

Harveast Holding приглашает на работу ассистента агронома.

Заработная плата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917179

Помощник управляющего фермой, г. Оратов

Агроиндустриальный холдинг МХП приглашает на работу ассистента управляющего фермой.

Зарплата: от 12 000 до 17 500 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917200

Начальник производства, г. Львов

МХП объявляет конкурс на должность начальника производства.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917413

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, г. Макаров

Сельскохозяйственная компания "Агро-Холдинг МС" (выращивание зерновых, масличных, технических культур на площади 26 000 га), входящая в состав Harveast Holding, приглашает на работу тракториста-машиниста c/х производства.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917174

Рабочий на ферму, г. Макаров

Компания "Агроленд" - это крупный аграрный бизнес, занимающийся выращиванием свиней в Украине. В настоящее время компания ищет рабочего на ферму на предприятии в городе Макаров.

Зарплата: 18 000 – 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4568724/

Помощник агронома, г. Ичня

ООО Ивангородское приглашает на работу ассистента агронома.

Зарплата: 15 000 – 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5158967/

Овощевод, г. Житомир

ООО "Овощной комбинат Станишевка" приглашает на работу тепличниц.

Зарплата: 11 000 грн.

График работы: Пн.-Пт., с 8:00 до 16:30 (2 выходных в неделю).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5124474/

Менеджер по продажам СЗР, семян, удобрений, г. Хмельницкий

Агро-Виннер Хмельницкий, ищут в Житомире менеджера по продажам СВР, семян и удобрений.

Зарплата: 25 000 – 40 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3837523/

Администратор по работе с клиентами на птичник, г. Днепр

Семейный птичник "Подвір'я півника" ищет администратора по работе с клиентами.

Зарплата: 10 000 – 12 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5125963/

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, г. Житомир

Компания Волкрафт предоставляет услуги в сфере земледелия в Житомирской, Винницкой, Одесской, Киевской и Кировоградской областях, приглашает на работу тракториста-машиниста с/х производства.

Зарплата: 13 000 – 35 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3297543/

Помощник агронома в Одессе.

"Полесье-Гарант" приглашает на работу ассистента агронома.

Зарплата: 10 000 – 15 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5163192/

Аппаратчик обработки зерна, Сокаль.

ЧП Западный Буг приглашает на работу аппаратчика обработки зерна.

Зарплата: 33 750 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4809851/

Комбайнер, г. Днепр

АФ ООО Мишурин Рог приглашает на работу комбайнера.

Зарплата: 10 000 – 25 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 7:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5123587/

Тракторист-машинист, Оржица

Kernel приглашает на работу тракториста-маниниста с/х производства.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5124224/

Менеджер по продаже сельскохозяйственной техники, г. Винница

Компания "ТЕХНОТОРГ" - компания по обеспечению полного цикла услуг для агробизнеса, приглашает на работу менеджера по продажам с/х техники.

Зарплата: 20 000 – 40 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5131112/

Инженер-механик элеваторного комплекса, г. Луцк

ООО "ВОЛЫНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" приглашает на работу инженера-механика.

Зарплата: 22 400 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4318300/

Другие вакансии в агробизнесе

Техник (механическое производственное оборудование), г. Киев

Корпорация "Артериум" – украинская фармацевтическая компания, занимающаяся оптовой реализацией продукции ТМ "Артериум", приглашает на работу техника.

Заработная плата: не указано.

График роботты: 3-х сменный.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918227

Станок-оператор станка с ЧПУ, г. Киев

Инжиниринговое агентство Альтернатива приглашает на работу станка-оператора станка с ЧПУ.

Зарплата: от 24 000 до 28 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918190

Инженер по качеству (пищевое производство), г. Киев

Арт оф Кукинг – производитель замороженных продуктов питания, приглашает на работу инженера по качеству.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Пт с 9:00 - 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918177

Оператор производства, г. Вишневое

CEMARK входит в состав компании CRH – производителя строительных материалов в мире и в Северной Америке и Европе.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917168

Младший инженер-механик по эксплуатации и ремонту промышленного оборудования, г. Киев

Корпорация "Артериум" – украинская фармацевтическая компания, занимающаяся оптовой реализацией продукции ТМ "Артериум", приглашает на работу младшего инженера-механика по эксплуатации и ремонту промышленного оборудования (фармацевтика).

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918229

Наладчик/Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции, г. Запорожье

Сarlsberg Ukraine приглашает на работу отладчика/отладчицу оборудования в производстве пищевой продукции.

Зарплата: от 18 000 до 19 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916162

Бухгалтер, оператор 1С, г. Винница

Агрохолдинг "Cearfield" - аграрная компания, занимающаяся реализацией СВР, минеральных удобрений, пестицидов, выращиванием зерновых культур, предоставляет инновационные услуги и решения по защите растений, экспортирует продукцию в десятки стран мира. В настоящее время компания приглашает на работу бухгалтера.

Зарплата: 14 000 – 17 000 грн.

График работы: с 09:00 до 18:00, (выходные: суббота, воскресенье).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5154242/