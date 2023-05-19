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Работа в сельском хозяйстве: дайджест вакансий
Работа в сельском хозяйстве в Киеве:
Ведущий менеджер по снабжению, г. Киев
Сельскохозяйственная компания "Агро-Холдинг МС" входит в состав Harveast Holding (приоритетное направление деятельности HarvEast это растениеводство). Компания приглашает на работу ведущего менеджера по снабжению.
Зарплата: не указано.Подписывайтесь на наш YouTube канал
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917176
Инженер по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники, г. Киев
Сельскохозяйственная компания "Агро-Холдинг МС" входит в состав Harveast Holding (приоритетное направление деятельности HarvEast это растениеводство). Компания приглашает на работу сервисного инженера по ремонту и обслуживанию с/х техники.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917175
Специалист по закупке ячменя, г. Киев
Корпорация "ОБОЛОНЬ" - национальный производитель пива, слабоалкогольных, безалкогольных напитков и минеральной воды, приглашает присоединиться к команде специалиста по закупке ячменя.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн-Чт с 8:30 до 17:15, Пт с 8:30 до 16:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916359
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+380 67 223 0178
[email protected]
Мастер производства, г. Киев
МХП приглашает на работу мастера производства.
Зарплата: от 15 300 грн.
График работы: не указано
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917512
Менеджер по продажам теплиц и тепличных комплексов, г. Киев
ООО "ПРБИЛДИНГ" приглашает в свою команду менеджера по продажам теплиц, коммерческих и промышленных зданий.
Зарплата: 25 000 – 40 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5158856/
Руководитель отдела аналитики агронаправления и ГО, г. Киев
МХП приглашает на работу руководителя отдела аналитики агронаправления.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5153747/
Работа в сельском хозяйстве по Украине
Главный технолог пищевого производства, г. Мироновка
МХП приглашает на работу главного технолога пищевого производства.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917563
Инженер по сервису систем контроля и точного земледелия, Хмельницкая обл
МХП приглашает на работу инженера по сервису систем контроля и точного земледелия.
Зарплата: от 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917419
Инженер по электрификации сельскохозяйственного производства
МХП приглашает на работу инженера по электрификации сельскохозяйственного производства.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917441
Инженер по сервису систем контроля и точного земледелия, г. Черкассы
МХП приглашает на работу инженера по сервису систем контроля и точного земледелия.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917421
Оператор по искусственному осеменению животных и птицы, г. Немиров
МХП объявляет конкурс на должность оператора искусственного осеменения животных и птицы.
Зарплата: от 10 000 до 15 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917341
Помощник агронома, г. Курахово
Harveast Holding приглашает на работу ассистента агронома.
Заработная плата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917179
Помощник управляющего фермой, г. Оратов
Агроиндустриальный холдинг МХП приглашает на работу ассистента управляющего фермой.
Зарплата: от 12 000 до 17 500 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917200
Начальник производства, г. Львов
МХП объявляет конкурс на должность начальника производства.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917413
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, г. Макаров
Сельскохозяйственная компания "Агро-Холдинг МС" (выращивание зерновых, масличных, технических культур на площади 26 000 га), входящая в состав Harveast Holding, приглашает на работу тракториста-машиниста c/х производства.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917174
Рабочий на ферму, г. Макаров
Компания "Агроленд" - это крупный аграрный бизнес, занимающийся выращиванием свиней в Украине. В настоящее время компания ищет рабочего на ферму на предприятии в городе Макаров.
Зарплата: 18 000 – 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4568724/
Помощник агронома, г. Ичня
ООО Ивангородское приглашает на работу ассистента агронома.
Зарплата: 15 000 – 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5158967/
Овощевод, г. Житомир
ООО "Овощной комбинат Станишевка" приглашает на работу тепличниц.
Зарплата: 11 000 грн.
График работы: Пн.-Пт., с 8:00 до 16:30 (2 выходных в неделю).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5124474/
Менеджер по продажам СЗР, семян, удобрений, г. Хмельницкий
Агро-Виннер Хмельницкий, ищут в Житомире менеджера по продажам СВР, семян и удобрений.
Зарплата: 25 000 – 40 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3837523/
Администратор по работе с клиентами на птичник, г. Днепр
Семейный птичник "Подвір'я півника" ищет администратора по работе с клиентами.
Зарплата: 10 000 – 12 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5125963/
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, г. Житомир
Компания Волкрафт предоставляет услуги в сфере земледелия в Житомирской, Винницкой, Одесской, Киевской и Кировоградской областях, приглашает на работу тракториста-машиниста с/х производства.
Зарплата: 13 000 – 35 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3297543/
Помощник агронома в Одессе.
"Полесье-Гарант" приглашает на работу ассистента агронома.
Зарплата: 10 000 – 15 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5163192/
Аппаратчик обработки зерна, Сокаль.
ЧП Западный Буг приглашает на работу аппаратчика обработки зерна.
Зарплата: 33 750 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4809851/
Комбайнер, г. Днепр
АФ ООО Мишурин Рог приглашает на работу комбайнера.
Зарплата: 10 000 – 25 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 7:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5123587/
Тракторист-машинист, Оржица
Kernel приглашает на работу тракториста-маниниста с/х производства.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5124224/
Менеджер по продаже сельскохозяйственной техники, г. Винница
Компания "ТЕХНОТОРГ" - компания по обеспечению полного цикла услуг для агробизнеса, приглашает на работу менеджера по продажам с/х техники.
Зарплата: 20 000 – 40 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5131112/
Инженер-механик элеваторного комплекса, г. Луцк
ООО "ВОЛЫНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" приглашает на работу инженера-механика.
Зарплата: 22 400 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4318300/
Другие вакансии в агробизнесе
Техник (механическое производственное оборудование), г. Киев
Корпорация "Артериум" – украинская фармацевтическая компания, занимающаяся оптовой реализацией продукции ТМ "Артериум", приглашает на работу техника.
Заработная плата: не указано.
График роботты: 3-х сменный.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918227
Станок-оператор станка с ЧПУ, г. Киев
Инжиниринговое агентство Альтернатива приглашает на работу станка-оператора станка с ЧПУ.
Зарплата: от 24 000 до 28 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918190
Инженер по качеству (пищевое производство), г. Киев
Арт оф Кукинг – производитель замороженных продуктов питания, приглашает на работу инженера по качеству.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн-Пт с 9:00 - 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918177
Оператор производства, г. Вишневое
CEMARK входит в состав компании CRH – производителя строительных материалов в мире и в Северной Америке и Европе.
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Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917168
Младший инженер-механик по эксплуатации и ремонту промышленного оборудования, г. Киев
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График работы: не указано.
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Наладчик/Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции, г. Запорожье
Сarlsberg Ukraine приглашает на работу отладчика/отладчицу оборудования в производстве пищевой продукции.
Зарплата: от 18 000 до 19 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916162
Бухгалтер, оператор 1С, г. Винница
Агрохолдинг "Cearfield" - аграрная компания, занимающаяся реализацией СВР, минеральных удобрений, пестицидов, выращиванием зерновых культур, предоставляет инновационные услуги и решения по защите растений, экспортирует продукцию в десятки стран мира. В настоящее время компания приглашает на работу бухгалтера.
Зарплата: 14 000 – 17 000 грн.
График работы: с 09:00 до 18:00, (выходные: суббота, воскресенье).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5154242/
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