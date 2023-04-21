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Офісна та дистанційна робота: дайджест вакансій
UI/UX-дизайнер, м. Київ
Dnipro-M шукає UI/UX-дизайнера.
Заробітна плата: 25 000 – 36 000 грн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5088466/
Системний адміністратор, м. Київ
Елікатні продукти шукають системного адміністратора.
Заробітна плата: 15 000 – 18 000 грн.
Графік роботи: 5/2, 08:30 -17:30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5105944/
Асистент стоматолога, м. Київ
Люмі-Дент запрошує на роботу асистента стоматолога.
Заробітна плата: 25 000 грн.
Графік роботи: з 08:00 до 21:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5093160/
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+380 67 223 0178
[email protected]
Консультант з обслуговування високодохідних клієнтів, м. Київ
Vodafone Україна запрошує на роботу консультанта з обслуговування високодохідних клієнтів.
Заробітна плата: 10 700 – 13 400 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5070912/
Економіст, обліковець на виробництво, м. Дніпро
Підприємство, що спеціалізується на ринку металообробки, запроршує у свою команду обліковеця на виробництво, бухгалтера.
Заробітна плата: 18 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5102688/
Бухгалтер, м. Запоріжжя
Торгівельно-виробнича міжнародна компанія ТОВ ЄВРОШОК запрошує на роботу бухгалтера.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4719038/
Завідуючий аптекою, м. Запоріжжя
Аптека АНЦ (клініка UniClinic) запрошує на роботу завідуючого аптекою.
Заробітна плата: 17 000 грн.
Графік роботи: 5/2 з 08:00 до 16:30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5121729/
Автослюсар на вантажне СТО, м. Запоріжжя
Анкомтех запрошує на роботу автослюсаря на вантажне СТО.
Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5124152/
Пекар-продавець, м. Львів
Мережа пекарень "Таkk" запрошує на роботу пекаря-продавця.
Заробітна плата: 15 000 – 26 000 грн.
Графік роботи: від 6 год до 20 год 2 через 2 дні.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5108089/
Адміністратор ресторану, м. Львів
Країна Мрій запрошує на роботу адміністратора ресторану.
Заробітна плата: 18 000 – 19 000 грн.
Графік роботи: 4/2, з 9:00 — 22:00 та з 9:00 — 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4778083/
SMM-менеджер, м. Львів
Маркетингова агенція YourQuery S.R.O. запрошує на роботу SMM-менеджера.
Заробітна плата: 18 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5106641/
Менеджер з продажу в меблевий салон, м. Одеса
Taburetka.ua запрошує на роботу менеджера з продажу.
Заробітна плата: 16 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: плаваючий.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5106020/
Торговий представник, м. Одеса
В Hurricane Aroma Group у зв’язку з розвитком та розширенням відкрита вакансія торговий представник (на автомобілі компанії (RENO Kangoo).
Заробітна плата: 20 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: з 9:00—18:00, Пн-Пт (можливо з коригуваннями).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4580155/
Касир, м. Одеса
Сільпо запрошує на роботу касира.
Заробітна плата: 11 200 – 12 500 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5115716/
Комбайнер, м. Харків
Семагротехкомплекс шукає людину з досвідом роботи на комбайні Claas Jaguar 840−860.
Заробітна плата: 15 000 – 30 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт, з 8:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5115132/
Кошторисник, м. Харків
Паркінг+ запрошує на роботу кошторисника.
Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3113957/
Проєктний менеджер, м. Харків
Платформа Моє Місто шукає менеджера.
Заробітна плата: 26 000 грн.
Графік роботи: гнучкий графік роботи з можливістю починати робочий день з 8:00 до 10:00, та завершувати з 17:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5079383/
Контент-менеджер (дистанційна робота)
Education.ua запрошує на роботу контент-менеджера.
Заробітна плата: 17 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5117024/
Лікар-координатор медичного асистансу (дистанційна робота)
Страхова компанія Вусо запрошує на роботу лікаря-координатора медичного асистансу.
Заробітна плата: 17 000 – 20 800 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5115733/
Менеджер з продажу (дистанційна робота)
Viya запрошує на роботу менеджера з продажу.
Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5114978/
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]