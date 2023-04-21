Офісна та дистанційна робота: дайджест вакансій

Добірка вакансій офісної та дистанційної роботи для пошукачів, створена Delo.ua спільно з Work.ua.

UI/UX-дизайнер, м. Київ

Dnipro-M шукає UI/UX-дизайнера.

Заробітна плата: 25 000 – 36 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5088466/

Системний адміністратор, м. Київ

Елікатні продукти шукають системного адміністратора.

Заробітна плата: 15 000 – 18 000 грн.

Графік роботи: 5/2, 08:30 -17:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5105944/

Асистент стоматолога, м. Київ

Люмі-Дент запрошує на роботу асистента стоматолога.

Заробітна плата: 25 000 грн.

Графік роботи: з 08:00 до 21:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5093160/

Консультант з обслуговування високодохідних клієнтів, м. Київ

Vodafone Україна запрошує на роботу консультанта з обслуговування високодохідних клієнтів.

Заробітна плата: 10 700 – 13 400 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5070912/

Економіст, обліковець на виробництво, м. Дніпро

Підприємство, що спеціалізується на ринку металообробки, запроршує у свою команду обліковеця на виробництво, бухгалтера.

Заробітна плата: 18 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5102688/

Бухгалтер, м. Запоріжжя

Торгівельно-виробнича міжнародна компанія ТОВ ЄВРОШОК запрошує на роботу бухгалтера.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4719038/

Завідуючий аптекою, м. Запоріжжя

Аптека АНЦ (клініка UniClinic) запрошує на роботу завідуючого аптекою.

Заробітна плата: 17 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з 08:00 до 16:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5121729/

Автослюсар на вантажне СТО, м. Запоріжжя

Анкомтех запрошує на роботу автослюсаря на вантажне СТО.

Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5124152/

Пекар-продавець, м. Львів

Мережа пекарень "Таkk" запрошує на роботу пекаря-продавця.

Заробітна плата: 15 000 – 26 000 грн.

Графік роботи: від 6 год до 20 год 2 через 2 дні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5108089/

Адміністратор ресторану, м. Львів

Країна Мрій запрошує на роботу адміністратора ресторану.

Заробітна плата: 18 000 – 19 000 грн.

Графік роботи: 4/2, з 9:00 — 22:00 та з 9:00 — 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4778083/

SMM-менеджер, м. Львів

Маркетингова агенція YourQuery S.R.O. запрошує на роботу SMM-менеджера.

Заробітна плата: 18 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5106641/

Менеджер з продажу в меблевий салон, м. Одеса

Taburetka.ua запрошує на роботу менеджера з продажу.

Заробітна плата: 16 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: плаваючий.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5106020/

Торговий представник, м. Одеса

В Hurricane Aroma Group у зв’язку з розвитком та розширенням відкрита вакансія торговий представник (на автомобілі компанії (RENO Kangoo).

Заробітна плата: 20 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: з 9:00—18:00, Пн-Пт (можливо з коригуваннями).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4580155/

Касир, м. Одеса

Сільпо запрошує на роботу касира.

Заробітна плата: 11 200 – 12 500 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5115716/

Комбайнер, м. Харків

Семагротехкомплекс шукає людину з досвідом роботи на комбайні Claas Jaguar 840−860.

Заробітна плата: 15 000 – 30 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт, з 8:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5115132/

Кошторисник, м. Харків

Паркінг+ запрошує на роботу кошторисника.

Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3113957/

Проєктний менеджер, м. Харків

Платформа Моє Місто шукає менеджера.

Заробітна плата: 26 000 грн.

Графік роботи: гнучкий графік роботи з можливістю починати робочий день з 8:00 до 10:00, та завершувати з 17:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5079383/

Контент-менеджер (дистанційна робота)

Education.ua запрошує на роботу контент-менеджера.

Заробітна плата: 17 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5117024/

Лікар-координатор медичного асистансу (дистанційна робота)

Страхова компанія Вусо запрошує на роботу лікаря-координатора медичного асистансу.

Заробітна плата: 17 000 – 20 800 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5115733/

Менеджер з продажу (дистанційна робота)

Viya запрошує на роботу менеджера з продажу.

Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5114978/