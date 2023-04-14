Юрист, інженер, аудитор та інші: актуальні вакансії по всій Україні

Добірка вакансій для пошукачів, створена спільно з Work.ua та GRC.UA.

Інженер з охорони праці, м. Київ

Транспортно-експедиторська компанія та оператор зовнішньоекономічної діяльності FTP LLC, шукає у команду професіоналів інженера з охорони праці.

Заробітна плата: 16 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5038070/

Продавець-консультант, м. Київ

Dniprо-М українська компанія, що займається виробництвом, продажем та сервісним обслуговуванням будівельних інструментів, запрошує на роботу продавця-консультанта.

Заробітна плата: 13 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: 4/2 (плаваючий), з 8:00 до 20:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5063367/

SMM-менеджер, м. Київ

Текстильна компанія "Балакком", яка виробляє продукцію для сну (постільна білизна, ковдри, подушки, покривала), відкриває конкурс на посаду SMM-менеджера.

Заробітна плата: 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5111946/

Головний бухгалтер, м. Дніпро

ФОП Романов С.А. запрошує на роботу головного бухгалтера.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт, 09.00 — 18:00, Сб та Нд -вихідні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5012341/

Комплектувальник, м. Дніпро

Логістична компанія Бізнес Груп Logistics запрошує на роботу комплектувальника.

Заробітна плата: 12 100 грн.

Графік роботи: 5/2, денні зміни з 08:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5015271/

Механік сервісної бригади, м. Дніпро

"Елеваторні системи" — виробник обладнання для зберігання і транспортування зернових, запрошує на роботу механіка сервісної бригади.

Заробітна плата: 20 000 грн (за результатами співбесіди).

Графік роботи: з 8:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4978825/

Маркетолог, комерційний керівник, м. Запоріжжя

Мережа меблевих салонів "Меблевий бум" запрошує в свою команду маркетолога, керівника відділу маркетингу, комерційного керивника.

Заробітна плата: 15 000 – 35 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5075439/

Інженер-електронік, м. Запоріжжя

Техносенс (поставка промислового обладнання європейського виробництва, сервісне обслуговування і ремонт промислової електроніки та проектно-технічний напрямок) запрошує на роботу інженера-електроніка.

Заробітна плата: 16 000 – 23 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 8:30 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/1629544/

Front-end програміст, м. Запоріжжя

Інжинірингова українськаа компанія ТОВ "ІНФОКОМ ЛТД" запрошує на роботу Front-end програміста.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн - Чт з 08:30 до 17:30; Пт — з 08:30 до 16:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3958332/

Менеджер з продажу, м. Львів

Укртекстиль запрошує на роботу менеджера з продажу.

Заробітна плата: 30 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 8:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4635181/

Ювелір-шліфувальник, м. Львів

Золотий Вік запрошує на робоу ювеліра-шліфувальника (з навчанням).

Заробітна плата: 16 000 – 20 500 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5075894/

Продавець-консультант, м. Львів

Мережа зоомагазинів "Зоородина" запрошує на посаду продавець-консультант.

Заробітна плата: 12 000 грн (залежить від виторгу та кількості робочих днів).

Графік роботи: 3/3, з 9:00 до 20:00, неділя з 10:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4975590/

Event manager, м. Одеса

IT компанія М32 з основним напрямком у сфері створення соціальних платформ, performance-маркетингу, а також безліч інших проєктів. У зв’язку з розширенням компанії, компанія шукає Event manager.

Заробітна плата: 22 200 – 29 500 грн.

Графік роботи: з 11:00 до 19:30, 5\2. З однією робочою суботою на місяць.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5114235/

Складальник товару на аптечний склад, м. Одеса

БаДМ - дистриб’ютор на ринку медикаментів та засобів медичного призначення оголошує конкурс на посаду складальник товару.

Заробітна плата: 14 000 – 18 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3964673/

Комірник-експедитор, м. Одеса

YUGCONTRACT запрошує на робоу комірника-експедитора.

Заробітна плата: 12 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт 9:00—18:00, Сб з 10:00 до 14:00 (плаваючий графік).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4997945/

Менеджер по роботі з документами, м. Харків

Біолабтест на постійну роботу запрошує менеджера по роботі з документами.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 8:00 до 16:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3850925/

Технічний спеціаліст торгового обладнання з власним автомобілем, м. Харків

Global Tech Service запрошує на роботу технічного спеціаліста з власним автомобілем (бажано з Caddy, T4, Trafic).

Заробітна плата: 18 500 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5090406/

Продавець-консультант, м. Харків

Vodafone Retail Україна запрошує на роботу продавця-консультанта.

Заробітна плата: 13 200 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5107562/

Фахівець з мережевої безпеки (Network security professional), м. Київ

Баядера Групп запрошує на роботу фахівця з мережевої безпеки.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915372

Провідний фахівець МСФЗ та аудиту, м. Київ

Баядера Групп запрошує на роботу провідного фахівця МСФЗ та аудиту.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915371

Керівник відділу міжнародної звітності та аудиту, м. Київ

Баядера Групп запрошує на роботу керівника відділу міжнародної звітності та аудиту.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915374

Старший бухгалтер по зарплаті та кадровому обліку, м. Київ

PwC запрошує на роботу старшого бухгалтера по зарплаті та кадровому обліку.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914578

Старший аудитор, м. Київ

PwC запрошує на роботу старшого аудитора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914577

Консультант відділу надання послуг державному сектору та органам державної влади (відділ консалтингу), м. Київ

PwC запрошує на роботу консультанта відділу надання послуг державному сектору та органам державної влади (відділ консалтингу).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914573

SAP Консультант, м. Київ

PwC запрошує на роботу SAP консультанта.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911349

Channel Marketing Specialist, м. Київ

Samsung Electronics запрошує на роботу Channel Marketing Specialist.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914640

Product Manager (SmartThings), м. Київ

Samsung Electronics запрошує на роботу product manager.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914953

Аналітик консолідованої інформації, м. Київ

Компанія "Європа Транс Агро" запрошує на роботу аналітика консолідованої інформації.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914975

Execution Manager, м. Київ

Група компаній Ukrlandfarming запрошує на роботу execution manager.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914962

Головний бухгалтер, м. Київ

Linkos Group запрошує на роботу головного бухгалтера.

Заробітна плата: від 20 000 до 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69915384

Інженер-проектувальник (Revit), м. Київ

Building Engineering Solutions (BES) запрошує наа роботу інженера-проектувальника.

Заробітна плата: від 20 000 до 35 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914465

Інженер з інформаційної безпеки, м. Київ

ФОП Караваєва запрошує на роботу інженера з інформаційної безпеки.

Заробітна плата: від 40 000 до 60 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914429

Екононіст з фінансової роботи, м. Київ

Сокар Енерджі Україна запрошує на роботу економіста з фінансової роботи.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914686

Провідний спеціаліст з МСФЗ, м. Київ

Сокар Енерджі Україна запрошує на роботу провідного спеціаліста з МСФЗ.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914684

Інспектор з військового обліку, м. Київ

Сокар Енерджі Україна запрошує на роботу інспектора з військового обліку.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914688

Проджект-менеджер, м. Київ

ФОП Акуленко запрошує на роботу проджект-менеджера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914831

Провізор відділу закупівель (фармацевтична освіта), м. Дніпро

БаДМ запрошує на роботу провізора відділу закупівель.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт, 9:00−18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914834

Директор з маркетингу (у компанію-партнер), м. Дніпро

БаДМ запрошує на роботу директора з маркетингу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914827

Бухгалтер із заробітної плати, м. Дніпро

БаДМ запрошує на роботу бухгалтера із заробітної плати.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 9:00 — 18.00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914832

Адміністратор баз даних (DBA), м. Дніпро

БаДМ запрошує на роботу адміністратора баз даних (DBA).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт, 9:00−18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914833

Інженер з експлуатації та обслуговування електрообладнання

Компанія Nemiroff шукає кваліфікованого Інженера з експлуатації та обслуговування електрообладнання для роботи на нашому підприємстві.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн – Пт з 08:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914408

Юрист корпоративної та судової практики, м. Київ

Юридична фірма "ОМП" оголошує конкурс на посаду юриста корпоративної та судової практики.

Заробітна плата: від 35 000 до 50 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914839