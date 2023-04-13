Працівникам держорганів на небезпечних територіях можуть підвищити зарплати: що відомо

Рівень оплати працівникам державних органів на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії, хочуть підвищити. В уряді готують відповідний проєкт постанови.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Серед ключових чинників – виконання обов’язків у небезпечних для життя і здоров’я умовах та потреба зберегти кадри.

У Мінреінтеграції вже підготували проєкт постанови уряду. Його розглянули на нараді за участю представників Мінреінтеграції, Нацагентства з питань держслужби, Мінекономіки та Мінфіну.

"Документ передбачає відповідний підвищуючий коефіцієнт для зарплат вказаної категорії працівників держорганів. Окремо для територій активних бойових дій. Та окремо для територій можливих бойових дій. Оскільки реальні умови праці на них суттєво відрізняються",- йдеться у повідомленні.

Учасникам наради запропонували надати свої пропозиції. Після їх урахування проєкт постанови буде винесено на розгляд уряду.

Нагадаємо, Європейський Союз пропонує малим і середнім підприємствам з прифронтових та деокупованих територій України взяти участь у грантовому конкурсі в межах ініціативи EU4Business.

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