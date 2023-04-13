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Категория
Экономика
Дата публикации

Сотрудникам госорганов на опасных территориях могут повысить зарплаты: что известно

Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Уровень оплаты сотрудникам государственных органов на территориях, где продолжаются активные или возможные боевые действия, хотят повысить. В правительстве готовят соответствующий проект постановления.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Среди ключевых факторов – выполнение обязанностей в опасных для жизни и здоровья условиях и необходимость сохранить кадры.

В Минреинтеграции уже подготовили проект постановления правительства. Он был рассмотрен на совещании с участием представителей Минреинтеграции, Нацагентства по вопросам госслужбы, Минэкономики и Минфина.

"Документ предусматривает соответствующий повышающий коэффициент для зарплат указанной категории работников госорганов. Отдельно для территорий активных боевых действий. И отдельно для территорий возможных боевых действий. Поскольку реальные условия труда на них существенно отличаются", - говорится в сообщении.

Участникам совещания было предложено предоставить свои предложения. После их учета проект постановления будет вынесен на рассмотрение правительства.

Напомним, Европейский Союз предлагает малым и средним предприятиям прифронтовых и деоккупированных территорий Украины принять участие в грантовом конкурсе в рамках инициативы EU4Business.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Нина Комащенко