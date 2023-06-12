Треть украинцев зарабатывают существенно меньше, чем до полномасштабной войны, - опрос

У 40% работающих украинцев за время полномасштабной войны существенно снизился доход. Еще 9% отметили незначительное снижение заработной платы.

Об этом сообщил Rakuten Viber, который провел опрос среди украинцев и узнал, как изменилась ситуация граждан с работой и доходом после 24 февраля 2022 года.

Отмечается, что в опросе в официальном канале Viber Украина приняло участие более 70 тысяч пользователей.

Результаты опроса показали, что у 40% работающих украинцев доходы уменьшились за период войны: 31% опрошенных ответили, что заработная плата стала значительно меньше, еще 9% — что доход снизился, но несущественно. 15% респондентов отметили, что доход остался неизменным, а у 5% заработная плата стала даже больше.

Кроме того, среди опрошенных более трети не работают сейчас: 9% украинцев потеряли работу и находятся в активном поиске, 5% не работают и не ищут.

Также у 26% нет работы, поскольку еще проходят обучение, или уже на пенсии.

На вопрос "Изменилась ли у вас ситуация с работой и доходом после 24 февраля" ответы распределились следующим образом:

Работаю и доход не изменился – 15%;

Работаю, доход даже вырос – 5%;

Работаю, доход уменьшился, но несущественно – 9%;

Работаю, но доход значительно уменьшился – 31%;

Потерял работу и нахожусь в активном поиске – 9%;

Не работаю и пока не ищу работу — 5%;

Не работаю, поскольку еще учусь/уже на пенсии — 26%.

Кроме того, более половины ( 59% ) респондентов ответили, что они работают только офлайн. И напротив, 22% опрошенных работают в онлайн-режиме. Еще 19% респондентов имеют гибридный график работы: несколько дней в офисе, несколько из дома.

Заметим, что в мае наблюдался дальнейший рост средней зарплаты по Украине, которая составила 16 500 грн. В целом, с начала года зарплата выросла на 10% (с 15 000 до 16 500 грн). Также выросли заработные платы в отдельных регионах Украины. Например, в Днепропетровской области с 15 000 до 16 000 грн, в Киевской – с 18 000 до 18 200 грн, а в Одесской – с 15 500 до 16 000 грн.

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