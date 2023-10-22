Google должна выплатить своей сотруднице более $1 млн: что произошло

Технологический гигант Google должен выплатить руководительнице отдела Google Cloud Улку Роу компенсацию в размере $1 млн за гендерную дискриминацию.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в компании с женщиной обращались иначе, чем с другими работниками из-за ее пола.

В Bloomberg рассказывают, что Улку Роу впервые в 2018 году подала иск о дискриминации в оплате труда против Google. Она заявила, что компания платила больше мужчинам, несмотря на их меньший опыт.

Теперь суд постановил, что Google должен выплатить Роу $150 тыс. "за боль и страдание", а также $1 миллион в качестве штрафного ущерба.

"В ходе недельного судебного разбирательства Google утверждал, что Роу, которая является директором по разработке Google Cloud, имела те же возможности и подлежала тем же критериям эффективности, что и ее коллеги-мужчины, несмотря на аргументы Роу об обратном", - пишет издание.

Женщина рассказала, что Google дискриминировал ее, наняв ее на должность низшего уровня и заплатив ей меньше, чем мужчинам, выполнявшим ту же работу.

Она пришла на работу с 23-летним опытом работы в сфере финансовых услуг и технологий, но ее взяли на работу восьмого уровня, в то время как другие мужчины, которые были наняты одновременно с ней и якобы имели меньший опыт, были наняты на девятый уровень.

"Будучи работником восьмого уровня, Роу зарабатывала около $750 тыс. в год, тогда как некоторые из работников девятого уровня зарабатывали более $1 миллиона в год", - отмечает Bloomberg.

Отметим, что Кабинет Министров разработал и утвердил Стратегию уменьшения гендерного разрыва в оплате труда, в результате которой к 2030 году будет сокращен разрыв в оплате труда мужчин и женщин с 18,6% до 13,6%.

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