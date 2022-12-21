Зеленський поїхав в США, щоб домовитися про поставки ATACMS із дальністю до 300 км — Politico

Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським буде наполягати на передачі Києву ракетних систем великої дальності ATACMS і безпілотників Gray Eagle і Reaper.

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Про це повідомляє видання Politico з посиланням на власні джерела.

Проте до цього часу Вашингтон ще не прийняв позитивного рішення щодо передачі такої зброї. Очікується, що сторони будуть вести переговорили щодо цього. Більше того, адміністрація Джозефа Байдена категорично відхиляла відправку ATACMS.

"Витрати на це є високими, кажуть офіційні особи США. Надсилання ракет великої дальності до Києва може спровокувати Путіна на використання потенційно ще більш смертоносної зброї всередині України", — розповіли у виданні.

Зеленський вперше покинув Україну з 24 лютого. Після місяців відмов щодо передачі ATACMS, за інформацією джерел видання, президент вирішив особисто пояснити Байдену, чому системи потрібні Україні.

Раніше прессекретар українського лідера Сергій Никифоров заявляв, що зарубіжне відрядження Зеленського — це вагома подія, яка відбудеться в найбільш важливий для України момент.

У Білому домі повідомили, що на зустрічі Зеленського та Байдена планується обговорити ситуацію на полі бою, посилення санкцій та військову допомогу Україні. Також там назвали візит президента України до Вашингтона "сигналом Путіну".

Зазначимо, як стало відомо, Вашингтон має намір включити системи протиповітряної оборони Patriot та електронне обладнання, яке може перетворити некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні бомби", в новий пакет військової допомоги Україні.

Київ довгий час запитував цю ППО, але адміністрація президента Джозефа Байдена ретельно підходила до того, що і коли надається Україні. Нещодавно Зеленський заявив, що налаштований позитивно у питанні можливої передачі Україні Patriot. Переговори про це з Байденом тривають постійно.