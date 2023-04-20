Столтенберг: Законное место Украины – в НАТО

Генсек НАТО считает, что Украина может занять законное место в НАТО, и пообещал, что на саммите в Вильнюсе в июле будет обсуждаться соответствующий вопрос.

Об этом Йенс Столтенберг заявил во время пресс-конференции в Киеве, передает "Европейская правда".

"Президент Зеленский поднял вопросы членства и гарантий безопасности (для Украины). И это будет важным элементом повестки дня на этой встрече, и НАТО готовится к этому. Украина выбирает свое будущее в евроатлантической семье, будущее Украины в НАТО, и члены Альянса с этим согласны", – сказал генсек НАТО.

Он отметил, что страны НАТО сосредоточены на обеспечении поддержки Украины. Эти в опросы будут обсуждаться на встрече в формате "Рамштайн" 21 апреля и на саммите НАТО в Вильнюсе.

Столтенберг добавил, что законное место Украины в НАТО, и в очередной раз пообещал поддержку.

Напомним, Йенс Столтенберг в четверг, 20 апреля, прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Накануне о намерении генсека НАТО посетить столицу Украины не сообщали. Пока официально о его визите также не заявляли.