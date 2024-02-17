Зеленський виступив на Мюнхенській конференції: основні заяви президента України

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 17 лютого, виступив на Мюнхенській конференції. Під час свого виступу він зробив низку заяв.

Про важливість систем ППО

"Дехто заявляв, що немає ефективної оборони від російських ракет. Але ми точно знаємо, що Patriot та інші західні системи ППО можуть збивати будь-які російські ракети. Якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, наших біженців", – сказав президент.

Також Зеленський подякував всім країнам за ставлення до українських біженців.

Зеленський про Путіна

Президент України зауважив, що роки самоізоляції Путіна та його безкарності призвели до його повної деградації.

"Він зараз відкрито виправдовує Гітлера, стверджуючи, що він є не винним за Другу світову війну. Він зробив геноцид наших людей звичайною частиною своєї політики", - зазначив Зеленський.

Саме тому, за його словами, після вбивства російського опозиційного політика Олексія Навального було б абсурдно сприймати Путіна як легітимного голову російської держави.

"Він - головоріз, який утримує владу через корупцію і насильство. Прибуття на його так звану інавгурацію, потиск його руки, сприйняття його як рівного було б презирством до природи політичної влади", - заявив глава України.

"Можна мати різне ставлення до міжнародних інституцій, але ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна за викрадення та примусову депортацію дітей з України чітко демонструє, де повинна завершитися кар’єра Путіна. Він має лише дві опції попереду: бути на лаві підсудних у Гаазі або бути убитим одним із його поплічників", - сказав Зеленський.

Рішення про вихід з Авдіївки було правильним

Відповідаючи на питання, Зеленський сказав, що рішення про вихід з Авдіївки було правильним, професійним та справедливим, а також мало на меті збереження особового складу.

"Для нас це найголовніше завдання. Ми бережемо наших людей, наших воїнів - бо це і є захист. Зброя від наших партнерів допомагає відновлювати мир на нашій території, але перш за все військовий захищає людей. Тому, щоб не потрапити в оточення, було прийняте рішення відійти на інші рубежі", - сказав він.

"Це не значить, що люди вийшли на якісь кілометри і Росія щось захопила. Вона нічого не захопила. Ми повинні з вами зрозуміти: Росія за два роки війни намагалася на сході щось зробити. Що таке щось – вони просто зруйнували кілька міст, містечок. Але найбільше, що вони зробили – це зруйнували наше життя", – додав Зеленський.

Президент сказав, що контрнаступальні дії Росії почалися в жовтні, і відтоді окупанти атакували Авдіївку всією зброєю, яка була. За словами президента, РФ втратила в Авдіївці десятки тисяч окупантів.

Україна здивує Росію дронами

"Ми почали розвивати виробництво дронів. Ми в позитиві для нас та негативі для РФ здивуємо їх цього року дронними системами та системами РЕБ. Це наші вітчизняні технології", - сказав Зеленський. Однак, за його словами, це є паралельний шлях, поки Україна очікує допомогу від партнерів.

Зеленський про справедливу мобілізацію

"Питання справедливої мобілізації - це питання ротації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш відновлюватися, а замість тебе приходить інша людина, професійна, яка пройшла відповідне тренування. І від цього залежить мобілізація", - заявив президент.

Зеленський додав, що для захисту й оборони країни потрібна одна кількість людей, а для контрнаступу - інша. "Тож питання мобілізації є складною справою", - пояснив він.

Зеленський про Трампа

Президент України зазначив, що не один раз запрошував Дональда Трампа, щоб побачити, як насправді виглядає війна.

"Якщо Трамп приїде, я готовий з ним поїхати на фронт. Якщо у нас буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто приймає рішення, що значить ця справжня війна. Не війна в Instagram, а справжня війна", - наголосив президент.

Раніше ми повідомляли, що президент України Зеленський збирається відвідати Німеччину і Францію, а також виступити на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції.

Так, 16 лютого під час його поїздки Україна уклала з Німеччиною і Францією безпекові угоди, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

Також нагадаємо, що 12 січня Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду в сфері безпеки. Це був перший безпековий договір у рамках домовленостей, які було узгоджено під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.