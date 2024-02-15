- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Зеленський збирається з візитом у Німеччину та Францію: з ким буде говорити
Президент України Володимир Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину та Францію для переговорів із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зазначається, що 17 лютого Зеленський збирається виступити на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.
Крім того, заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Нагадаємо, Мюнхенська безпекова конференція пройде 16-18 лютого.
У відеозверненні від 12 лютого Зеленський повідомив, що на Мюнхенській безпековій конференції Україна представить своє бачення цього року.
Як зазначала віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, українська делегація розробила проєкт угоди про двосторонні гарантії безпеки з німецькою стороною. Ця угода має бути підписана 16 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки.
Раніше повідомлялося, що Україна і Франція зробили крок до фіналізації угоди про гарантії безпеки. У січні двостороння угода в сфері безпеки була підписана з Великою Британією.
Україна розраховує підписати угоди про партнерство у сфері безпеки ще з 30 країнами.