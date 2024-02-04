Україна і Франція зробили крок до фіналізації угоди про гарантії безпеки

У столиці України під час візиту представників Франції відбувся новий етап переговорів з метою підписання двосторонньої угоди, яка передбачає надання Україні гарантій безпеки.

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Про це повідомили в Офісі президента.

Згідно з повідомленням, сторони обговорили доопрацьований проєкт угоди та узгодили позиції щодо конкретних деталей угоди.

"Наші переговорні команди сьогодні продемонстрували відчутний прогрес і наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди", – підкреслив заступник керівника ОП Ігор Жовква.

В ОП сподіваються, що найближчим часом угода із Францією буде підписана.

Також представники обох країн обговорили посилення співпраці оборонних підприємств, імплементацію Формули миру та підготовку до проведення Саміту миру найближчим часом.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон у січні розповідав, що працює з Києвом над двосторонньою угодою про гарантії безпеки, зауваживши, що угода має бути підписана за кілька тижнів, скоріш за все, у лютому.

"Я сам поїду в Україну в лютому. Я оголошу про доопрацювання цих текстів. Також буде розпочато постачання боєприпасів, про які я говорив", - наголосив Макрон.

Зауважимо, Франція стане другою країною, з якою Україна підпише договір про гарантії безпеки.

До документа приєдналося вже 30 країн, а переговори про гарантії безпеки розпочалися вже з США, Канадою та Японією.