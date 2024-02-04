Украина и Франция сделали шаг к финализации соглашения о гарантиях безопасности

В столице Украины во время визита представителей Франции состоялся новый этап переговоров с целью подписания двустороннего соглашения, предусматривающего предоставление Украине гарантий безопасности.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщили в офисе президента.

Согласно сообщению, стороны обсудили доработанный проект соглашения и согласовали позиции по конкретным деталям соглашения.

"Наши переговорные команды сегодня продемонстрировали ощутимый прогресс и приблизились к финализации двустороннего соглашения", – подчеркнул замруководителя ОП Игорь Жовква.

В ОП надеются, что в ближайшее время соглашение с Францией будет подписано.

Также представители обеих стран обсудили усиление сотрудничества оборонных предприятий, имплементацию Формулы мира и подготовку к проведению Саммита мира в ближайшее время.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон в январе рассказывал, что работает с Киевом над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности, отметив, что соглашение должно быть подписано через несколько недель, скорее всего, в феврале.

"Я сам поеду в Украину в феврале. Я объявлю о доработке этих текстов. Также будут начаты поставки боеприпасов, о которых я говорил", - подчеркнул Макрон.

Заметим, что Франция станет второй страной, с которой Украина подпишет договор о гарантиях безопасности.

К документу присоединилось уже 30 стран, а переговоры о гарантиях безопасности начались уже с США, Канадой и Японией .