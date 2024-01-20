У Зеленського заявили, що Україна не буде переходити в оборонну війну

Україна закликає західних союзників надати більше зброї для боротьби з російськими загарбниками. У ЗСУ бракує снарядів, ракет великої дальності та протимінних машин.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Дайте нам зброю, і ми зробимо роботу. Ми розраховуємо на наших партнерів, а також працюємо над розвитком нашого військово-промислового комплексу. Росіяни все ще сподіваються мати перевагу над нами в ресурсах. Нам доводиться розраховувати на технологічні переваги", - зазначив Єрмак.

За його словами, лінія фронту наразі простягається на понад 2 000 кілометрів, і більша її частина є ареною дуже жорстоких боїв.

"Ми повинні бути реалістами. Ситуація, безперечно, складна, але мотивація нашого народу, мотивація наших воїнів дуже висока. Ми боремося за своє виживання, за свою землю, за перемогу, в яку ми віримо", - наголосив Єрмак.

При цьому глава ОП виступив проти переходу України в оборону на лінії фронту.

"Неможливо вести оборонну війну. Перехід до оборонної позиції часто призводить до замороження конфлікту. Ми бачили це з 2014 року. Ми ніколи не погодимося на заморожений конфлікт з Путіним", - підкреслив Єрмак.

Він додав, що на фронті військові скаржаться на брак людей і ресурсів і кажуть, що вони більше не в змозі наступати.

"Це, безперечно, проблема, і немає сенсу її приховувати. Деяким солдатам потрібен відпочинок. Багато з них перебувають на передовій вже два роки. Уряд і Генштаб працюють над новим законом про мобілізацію, який незабаром буде поданий до парламенту. І над реалістичною військовою стратегією. Перехідний період все ще триває", - констатував голова ОП.

Україна не погодиться на "замороження" конфлікту

Раніше Єрмак заявляв, що українська влада не погодиться на замороження конфлікту й триматиме курс на подальше звільнення окупованих територій України.

"Президент і його команда ніколи не погодяться і не приймуть жодного замороження конфлікту. Це неприйнятно українським суспільством. Україні не потрібні заморожені конфлікти. Україні потрібен справедливий мир. І Україна хоче запобігти будь-яким потенційним агресіям у майбутньому і використовує цю можливість", - зазначив Єрмак.

Переговори з РФ неможливі до повної деокупації території України

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що війна з Росією вступила в нову фазу. Україна не досягла бажаних результатів у ході літнього контрнаступу, але ЗСУ не відступають, а продовжують чинити опір російським окупантам.

Українська влада, включаючи Зеленського, багаторазово заявляла про відмову від будь-яких переговорів з Росією до повної деокупації території України. 23 серпня Верховна Рада ухвалила заяву про неприпустимість припинення війни, розв'язаної Росією проти України, шляхом будь-яких територіальних поступок державі-агресору.

При цьому ще 30 вересня 2022 року, коли Путін підписав укази про визнання Росією "незалежності" окупованих самою ж Росією територій Запорізької та Херсонської областей, Рада національної безпеки та оборони України констатувала неможливість проведення переговорів із Путіним. Відповідний указ, який вводив це рішення у дію, тоді ж підписав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче думати про тривалу війну, проте саме до неї зараз готується.Голова держави вважає, що зараз "поганий момент" для дипломатії.

Раніше видання Reuters писало, що російський диктатор Володимир Путін не погодиться на мирні переговори з Україною до результатів виборів президента США в листопаді 2024 року.