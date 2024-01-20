У Зеленского заявили, что Украина не будет переходить в оборонную войну

Украина призывает западных союзников предоставить большее оружие для борьбы с российскими захватчиками. У ВСУ не хватает снарядов, ракет большой дальности и противоминных машин.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Дайте нам оружие, и мы сделаем работу. Мы рассчитываем на наших партнеров, а также работаем над развитием нашего военно-промышленного комплекса. Россияне все еще надеются иметь преимущество над нами в ресурсах. Нам приходится рассчитывать на технологические преимущества", - отметил Ермак.

По его словам, линия фронта сейчас простирается более чем на 2 000 километров, и большая ее часть является ареной очень жестоких боев.

"Мы должны быть реалистами. Ситуация, безусловно, сложная, но мотивация нашего народа, мотивация наших воинов очень высока. Мы боремся за свое выживание, за свою землю, за победу, в которую мы верим", - подчеркнул Ермак.

Глава ОП выступил против перехода Украины в оборону на линии фронта.

"Невозможно вести оборонную войну. Переход к оборонной позиции часто приводит к заморозке конфликта. Мы видели это с 2014 года. Мы никогда не согласимся на замороженный конфликт с Путиным", – подчеркнул Ермак.

Он добавил, что на фронте военные жалуются на нехватку людей и ресурсов и говорят, что они больше не в состоянии наступать.

"Это, безусловно, проблема, и нет смысла ее скрывать. Некоторым солдатам нужен отдых. Многие из них находятся на передовой уже два года. Правительство и Генштаб работают над новым законом о мобилизации, который вскоре будет подан в парламент. И над реалистической военной стратегией. Переходный период все еще продолжается", - констатировал глава ОП.

Украина не согласится на "заморозку" конфликта

Ранее Ермак заявлял, что украинские власти не согласятся на заморозку конфликта и будут держать курс на дальнейшее освобождение оккупированных территорий Украины.

"Президент и его команда никогда не согласятся и не примут никакого замораживания конфликта. Это неприемлемо украинским обществом. Украине не нужны замороженные конфликты. Украине нужен справедливый мир. И Украина хочет предотвратить любые потенциальные агрессии в будущем и использует эту возможность", - отметил руководитель ОП.

Переговоры с РФ невозможны до полной деоккупации территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что война с Россией вступила в новую фазу. Украина не достигла желаемых результатов в ходе летнего контрнаступления, но ВСУ не отступают, а продолжают сопротивляться российским оккупантам.

Украинская власть, включая Зеленского, многократно заявляла об отказе от каких-либо переговоров с Россией до полной деоккупации территории Украины. 23 августа Верховная Рада приняла заявление о недопустимости прекращения войны, развязанной Россией против Украины, путем любых территориальных уступок государству-агрессору.

При этом еще 30 сентября 2022 года, когда Путин подписал указы о признании Россией "независимости" оккупированных самой Россией территорий Запорожской и Херсонской областей, Совет национальной безопасности и обороны Украины констатировал невозможность проведения переговоров с Путиным. Соответствующий указ, вводивший это решение в действие, тогда же подписал Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет думать о длительной войне, однако именно к ней сейчас готовится. Глава государства считает, что сейчас "плохой момент" для дипломатии.

Ранее издание Reuters писало, что российский диктатор Владимир Путин не согласится на мирные переговоры с Украиной до итогов выборов президента США в ноябре 2024 года.