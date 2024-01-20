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У Зеленского заявили, что Украина не будет переходить в оборонную войну
Украина призывает западных союзников предоставить большее оружие для борьбы с российскими захватчиками. У ВСУ не хватает снарядов, ракет большой дальности и противоминных машин.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Дайте нам оружие, и мы сделаем работу. Мы рассчитываем на наших партнеров, а также работаем над развитием нашего военно-промышленного комплекса. Россияне все еще надеются иметь преимущество над нами в ресурсах. Нам приходится рассчитывать на технологические преимущества", - отметил Ермак.
По его словам, линия фронта сейчас простирается более чем на 2 000 километров, и большая ее часть является ареной очень жестоких боев.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Мы должны быть реалистами. Ситуация, безусловно, сложная, но мотивация нашего народа, мотивация наших воинов очень высока. Мы боремся за свое выживание, за свою землю, за победу, в которую мы верим", - подчеркнул Ермак.
Глава ОП выступил против перехода Украины в оборону на линии фронта.
"Невозможно вести оборонную войну. Переход к оборонной позиции часто приводит к заморозке конфликта. Мы видели это с 2014 года. Мы никогда не согласимся на замороженный конфликт с Путиным", – подчеркнул Ермак.
Он добавил, что на фронте военные жалуются на нехватку людей и ресурсов и говорят, что они больше не в состоянии наступать.
"Это, безусловно, проблема, и нет смысла ее скрывать. Некоторым солдатам нужен отдых. Многие из них находятся на передовой уже два года. Правительство и Генштаб работают над новым законом о мобилизации, который вскоре будет подан в парламент. И над реалистической военной стратегией. Переходный период все еще продолжается", - констатировал глава ОП.
Украина не согласится на "заморозку" конфликта
Ранее Ермак заявлял, что украинские власти не согласятся на заморозку конфликта и будут держать курс на дальнейшее освобождение оккупированных территорий Украины.
"Президент и его команда никогда не согласятся и не примут никакого замораживания конфликта. Это неприемлемо украинским обществом. Украине не нужны замороженные конфликты. Украине нужен справедливый мир. И Украина хочет предотвратить любые потенциальные агрессии в будущем и использует эту возможность", - отметил руководитель ОП.
Переговоры с РФ невозможны до полной деоккупации территории Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что война с Россией вступила в новую фазу. Украина не достигла желаемых результатов в ходе летнего контрнаступления, но ВСУ не отступают, а продолжают сопротивляться российским оккупантам.
Украинская власть, включая Зеленского, многократно заявляла об отказе от каких-либо переговоров с Россией до полной деоккупации территории Украины. 23 августа Верховная Рада приняла заявление о недопустимости прекращения войны, развязанной Россией против Украины, путем любых территориальных уступок государству-агрессору.
При этом еще 30 сентября 2022 года, когда Путин подписал указы о признании Россией "независимости" оккупированных самой Россией территорий Запорожской и Херсонской областей, Совет национальной безопасности и обороны Украины констатировал невозможность проведения переговоров с Путиным. Соответствующий указ, вводивший это решение в действие, тогда же подписал Зеленский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет думать о длительной войне, однако именно к ней сейчас готовится. Глава государства считает, что сейчас "плохой момент" для дипломатии.
Ранее издание Reuters писало, что российский диктатор Владимир Путин не согласится на мирные переговоры с Украиной до итогов выборов президента США в ноябре 2024 года.