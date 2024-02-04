Між Берліном і Києвом незабаром може бути підписано безпекову угоду - ЗМІ

У Києві вважають, що німецько-українські переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки між двома країнами просуваються і можуть бути підписані вже цього місяція.

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Про це віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла у коментарі Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ.

За її словами, українська делегація в четвер у Берліні вже розробила проект угоди про двосторонні гарантії безпеки з німецькою стороною, але до кінця текст ще не готовий.

В урядових колах Берліна заявили, що угода має бути підписана 16 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки в Берліні.

Вона додала, що останнім часом роль Німеччини, як союзника, значно зросла. Дії канцлера Олафа Шольца на переговорах з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про початок переговорів про вступ до ЄС у грудні, очевидно, справили враження на Київ, адже на саміті ЄС канцлер був одним з тих, хто переконав Орбана залишити зал перед вирішальним голосуванням, а не висловити своє вето.

Додамо, дана угода про гарантії безпеки має стати частиною двосторонніх угод у сфері безпеки, які покликані підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією, доки країна ще не є членом НАТО.

Країни G7 затвердили спільну декларацію підтримки України під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня, оголосивши про початок переговорів щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки.

З якими країнами Україна хоче підписати безпекові угоди

Україна розраховує підписати угоди про партнерство у сфері безпеки ще з 30 країнами. Перша угода, укладена з Великою Британією – стала еталоном, який встановлює планку співробітництва. Надалі документи підписуватимуться з іншими державами, які підтримали "Спільну декларацію про підтримку України", серед них – країни G7.

Деякі західні партнери передали Україні тексти угод, подібні до тієї, яку було підписано з Великою Британією і переговорна делегація України опрацьовує відповідні тексти.

22 січня під час зустрічі в Києві президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також обговорили приєднання Польщі до гарантій безпеки України, сформульованих країнами "Великої сімки".