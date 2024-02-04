Между Берлином и Киевом вскоре может быть подписано соглашение о гарантиях безопасности - СМИ

В Киеве считают, что немецко-украинские переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности между двумя странами продвигаются и могут быть подписаны уже в этом месяце.

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Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала в комментарии Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ.

По ее словам, украинская делегация в четверг в Берлине разработала проект соглашения о двусторонних гарантиях безопасности с немецкой стороной, но до конца текст еще не готов.

В правительственных кругах Берлина заявили, что соглашение должно быть подписано 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности в Берлине.

Она добавила, что в последнее время роль Германии как союзника значительно возросла. Действия канцлера Олафа Шольца на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о начале переговоров о вступлении в ЕС в декабре, очевидно, произвели впечатление на Киев, ведь на саммите ЕС канцлер был одним из тех, кто убедил Орбана покинуть зал перед решающим голосованием., а не высказать свое вето.

Добавим, данное соглашение о гарантиях безопасности должно стать частью двусторонних соглашений в сфере безопасности, призванных поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, пока страна еще не является членом НАТО.

Страны G7 утвердили совместную декларацию поддержки Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля, объявив о начале переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности.

С какими странами Украина хочет подписать соглашения о безопасности

Украина рассчитывает подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности еще с 30 странами. Первое соглашение, заключенное с Великобританией – стало эталоном, устанавливающим планку сотрудничества. В дальнейшем документы будут подписываться с другими государствами, поддержавшими "Совместную декларацию о поддержке Украины", в том числе страны G7.

Некоторые западные партнеры передали Украине тексты соглашений, подобные тому, которое было подписано с Великобританией и переговорная делегация Украины прорабатывает соответствующие тексты.

22 января во время встречи в Киеве президент Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск также обсудили присоединение Польши к гарантиям безопасности Украины, сформулированным странами "Большой семерки".