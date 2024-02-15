Зеленский собирается в Германию и Францию: с кем будет говорить

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля посетит Германию и Францию для переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что 17 февраля Зеленский собирается выступить на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях.

Кроме того, запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств и крупных бизнесов.

Напомним, Мюнхенская конференция безопасности пройдет 16-18 февраля.

В видеообращении от 12 февраля Зеленский сообщил, что на Мюнхенской конференции безопасности Украина представит свое видение.

Как отмечала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, украинская делегация разработала проект соглашения о двусторонних гарантиях безопасности с немецкой стороной. Это соглашение должно быть подписано 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее сообщалось, что Украина и Франция шагнули к финализации соглашения о гарантиях безопасности. В январе двустороннее соглашение в сфере безопасности было подписано с Великобританией.

Украина рассчитывает подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности еще с 30 странами.