Канада выделяет 56 миллионов долларов на противовоздушную оборону для Украины

Во время визита министра обороны Германии Бориса Писториуса в Оттаву, министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил о выделении 76 миллионов канадских долларов (55,6 долларов США) в поддержку инициативы Германии "Немедленные действия по противовоздушной обороне" (IAAD) для Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Канады.

Эта инициатива, начатая Германией в апреле 2024 года, направлена на то, чтобы объединить усилия международного сообщества для быстрого поиска и поставки Украине систем противовоздушной обороны (ПВО).

Они помогут защититься от разрушительных ракетных ударов России, унесших жизни тысяч украинцев и нанесших значительные разрушения гражданской инфраструктуре.

В ходе встречи министры Блэр и Писториус обсудили недавнее обновление оборонной политики Канады "Наш Север, сильная и свободная", двусторонние оборонные отношения, совместные усилия по поддержке Украины и укреплению обороны и сдерживанию НАТО в регионе Балтии.

Они подчеркнули роль Канады и Германии в руководстве многонациональными боевыми группами НАТО в Латвии и Литве, а также в усилении мер обороны и сдерживания Североатлантического союза в Восточной Европе. В частности, обе страны работают над расширением своих боевых групп до уровня бригад.

В преддверии саммита НАТО в Вашингтоне министры подтвердили решимость своих стран продолжать оказывать жизненно важную военную помощь Украине.

Канадские военнослужащие находятся в Германии в составе Группы содействия безопасности для Украины, которая помогает координировать помощь и планирует текущие и будущие потребности в подготовке украинских военных.

Военная и финансовая помощь от Канады

Напомним, 20 марта Украина получила 2 млрд канадских долларов от Канады, что эквивалентно $1,5 млрд.

Также Канада объявила о выделение свыше $30 млн на чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины.

Также она присоединилась к украинской коалиции дронов для дальнейшего укрепления возможностей Украины в области боевых беспилотных летательных аппаратов. Страна передаст более 800 многоцелевых беспилотных летательных комплексов SkyRanger R70. Их общая стоимость превышает 95 миллионов канадских долларов.

В начале марта сообщалось, что украинское правительство одобрило постановление, определяющее условия займа от Канады в размере 2 млрд канадских долларов, а также распоряжение по получению займа от МБРР на сумму $1,5 млрд.

Недавно министр национальной обороны Канады Билл Блэр, принявший участие в 19-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", объявил, что Канада предоставит новую помощь в размере $60 млн.

В феврале между Украиной и Канадой было подписано двустороннее безопасное соглашение.

Украине нужны Patriot

Украина нашла в мире более 100 доступных Patriot и стремится как можно быстрее получить хотя бы 7 таких систем, чтобы защитить города, наиболее подверженные российским атакам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии для The Washington Post.

По словам министра, во время недавней встречи в Брюсселе, посвященной 75-летию НАТО, он резко сказал присутствующим: "Извините, что испортил вечеринку по случаю дня рождения, но кто может поверить, что самый мощный военный альянс в мире не может найти 7 Patriot, чтобы обеспечить ими единую страну в мире, которая ежедневно борется с баллистическими атаками?"

Кулеба добавил, что он уверен, что Украина со временем получит больше систем Patriot, но задержки стоят жизни украинцам. Он рассказал, что предлагал странам одолжить их, пообещав вернуть, как только у них возникнет такая потребность. И признался, что почувствовал глубокое разочарование.

"Я чувствую, что ударяюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, а это значит, что должен разбирать стену по кирпичику", - сказал Кулеба.

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