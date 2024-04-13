Германия передаст Украине еще одну систему Patriot

Германия передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot, чтобы помочь отбивать атаки страны-агрессора РФ.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Германии.

"Германия немедленно передаст Украине еще одну систему противовоздушной Patriot для отражения российских авиаударов. Она будет поставлена в дополнение к уже поставленным и еще планируемым системам ПВО", - говорится в сообщении.

Deutschland wird der #Ukraine unverzüglich eine weitere Feuereinheit #PATRIOT übergeben, um russische Luftangriffe abzuwehren. Sie wird zusätzlich zu den bereits gelieferten und weiterhin geplanten #Luftverteidigung​ssystemen abgegeben. pic.twitter.com/1oULQYqSRd — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) April 13, 2024

Как сообщает ntv, передача стала возможна, поскольку систему ПВО вернули из планового ремонта.

Президент Владимир Зеленский уже успел поблагодарить канцлера Германии Олафа Шольца за решение о поставке еще одной дополнительной системы Patriot в Украину и ракет к существующим системам ПВО.

"Спасибо, Олаф, за твое лидерство! Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время. Призываю всех других лидеров государств-партнеров последовать этому примеру", - написал президент.

Украине нужны Patriot

Украина нашла в мире более 100 доступных Patriot и стремится как можно скорее получить хотя бы 7 таких систем, чтобы защитить города, наиболее подверженные российским атакам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии для The Washington Post.

По словам министра, во время недавней встречи в Брюсселе, посвященной 75-летию НАТО, он резко сказал присутствующим: "Извините, что испортил вечеринку по случаю дня рождения, но кто может поверить, что самый мощный военный альянс в мире не может найти 7 Patriot, чтобы обеспечить ими единую страну в мире, которая ежедневно борется с баллистическими атаками?"

Кулеба добавил, что он уверен, что Украина со временем получит больше систем Patriot, но задержки стоят жизни украинцам. Он рассказал, что предлагал странам одолжить их, пообещав вернуть, как только у них возникнет такая потребность. И признался, что почувствовал глубокое разочарование.

"Я чувствую, что ударяюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, а это значит, что должен разбирать стену по кирпичику", - сказал Кулеба.

О Patriot

Киев получил свои первые батареи Patriot прошлым летом, но тех трех, которые сейчас есть, недостаточно, чтобы оградить всю страну от усиленных воздушных бомбардировок России.

Одна батарея включает в себя: