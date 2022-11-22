В Херсонской области отремонтировали мост, который соединяет ее с Днепропетровщиной

В Херсонской области починили мост через реку Игнулец, соединяющий регион с Днепропетровской областью.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"В селе Заградовка в Херсонской области починили мост через реку Ингулец. Мост соединяет Кочубеевскую тергромаду с Днепропетровщиной", - отметил глава Херсонщины.

Он подчеркнул, что по этой дороге люди могут быстро добраться в Кривой Рог.

"Криворожские специалисты уже завершили ремонтные работы. Спасибо Военной администрации Кривого Рога за помощь жителям Херсона!", - подчеркнул Янушевич.

Напомним, для скорейшего обеспечения населения деоккупированной Херсонщины всем необходимым, в Офисе Президента определили три основные области, которые будут помогать Херсонщине. Это Николаевская, Одесская и Днепропетровская области, которые уже обеспечивают гуманитарную помощь.

Отметим, убегая из Херсона, оккупанты пытались нанести как можно больше вреда инфраструктуре и ухудшить жизнь местным жителям. В частности, россияне разрушали объекты электроэнергетики. Однако в Херсоне уже приступили к работе по восстановлению электроснабжения.

Также оператор газотранспортной системы Украины отремонтировал газопровод и запустил две газораспределительные станции в Херсонской области, что позволит обеспечить газом 30 тысяч жителей Херсона.