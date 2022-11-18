Три області візьмуть шефство над деокупавоною Херсонщиною

Для якнайшвидшого забезпечення населення деокупавоної Херсонщини всім необхідним, в Офісі Президента визначили три основні області, які будуть допомагати Херсонщині. Це Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська області, які вже забезпечують гуманітарну допомогу.

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Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Після поїздки на деокуповану Херсонщину стало зрозуміло одне – наші люди там потребують великої допомоги. росіяни не лише вбивали, мінували, але й обікрали всі міста та селища. Там немає, фактично, нічого", - зазначив Тимошенко.

За його словами, для якнайшвидшого забезпечення населення всім необхідним, в ОП визначили три основні області, які будуть допомагати Херсонщині. Це Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська області, які вже забезпечують гуманітарну допомогу.

Їхні представники доставляють їжу, воду, медикаменти, паливо, генератори, техніку (будівельну, пожежну, швидкі, автобуси).

Всі області також отримали задачі по забезпеченню необхідної допомоги, яку сформувала Херсонська ОВА. Вчора Волинська і Закарпатська області вже надіслали гуманітарні вантажі.

"Крім того, всі області формують бригади людей з технікою для відрядження до Херсонської області для відновлення всієї інфраструктури – енергетичної, газової, водної, дорожньої тощо", - підкреслив Тимошенко.

Він зазначив, що протягом найближчого часу відвідати Херсонщину мають голови ОВА усіх областей.

"Вже скоординована робота щодо відновлення електропостачання. Наша амбітна мета, щоб світло з'явилося вже цього тижня. Росіяни зробили все, щоб в області не було нічого. А ми докладемо зусиль, щоб в області було все! Разом - ми сила!", - наголосив Тимошенко.

Наразі херсонці вже можуть отримати доступ до банківських операцій – починають працювати відділення Ощадбанку та ПриватБанку.

15 листопада “Укрпошта” відкрила відділення у Херсоні та почала виплачувати пенсії херсонцям.

Також Служба безпеки почала зачистку Херсона та інших звільнених містечок і сіл області від зрадників, колаборантів та агентів російських спецслужб.

Зараз у місті розпочали стабілізаційні заходи, так само як в інших звільнених від окупантів населених пунктах Херсонської області. Президент України Володимир Зеленський вже відвідав нещодавно звільнений від російських окупантів Херсон.