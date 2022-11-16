РГК готова надати допомогу у відновленні газопостачання Херсонської області

Газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, готові надати “Херсонгазу” обладнання та ремонтні бригади для відновлення газопостачання в деокупованих населених пунктах. З початку росіського вторгнення газовики, що працюють під брендом РГК, відновили газопостачання до 508 тис домогосподарств. Також відновлено роботу 580 ГРП та 1361 ШГРП.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Оператори ГРМ вже здійснювали відновлення розподілу газу в Київській області. Тоді газопостачання повернули до 160 тис. домогосподарств впродовж 45 днів. Ремонтні бригади АТ "Вінницягаз", АТ "Хмельницькгаз", АТ "Житомиргаз" допомагали колегам з Київської області, працюючи вахтовим методом.

А після деокупації ЗСУ Харківської області фахівці АТ "Харківгаз" відбудовують інфраструктуру без вихідних, аби максимально забезпечити людей енергоносієм. З початку листопада відновлено газопостачання для близько 60 000 родин області.

Відновлено газопостачання близько 97% споживачів деокупованого Куп‘янська, близько 95% домоволодінь Балаклії та селища Ківшарівка. А Ізюм, який ворог намагався зрівняти із землею, з газом вже на 90%. Роботи з відновлення інфраструктури одночасно тривають у звільнених громадах Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп‘янського районів області.

Великий досвід роботи з пошкодженими мережами мають фахівці АТ "Миколаївгаз", АТ "Запоріжгаз" і АТ "Дніпропетровськгаз". Вони готові допомогти колегам з Херсонської області, щоб запобігти гуманітарній катастрофі після деокупації.

Довідка: Регіональна Газова Компанія – виробничо-технологічна компанія, яка спеціалізується операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу. Наші проектні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.