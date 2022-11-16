РГК готова оказать помощь в возобновлении газоснабжения Херсонской области

Газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, готовы предоставить "Херсонгазу" оборудование и ремонтные бригады для восстановления газоснабжения в деоккупированных населенных пунктах. С начала российского вторжения газовики, работающие под брендом РГК, возобновили газоснабжение до 508 тыс домохозяйств. Также возобновлена работа 580 ГРП и 1361 ШГРП.

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Операторы ГРМ уже осуществляли возобновление распределения газа в Киевской области. Тогда газоснабжение вернули до 160 тыс домохозяйств в течение 45 дней. Ремонтные бригады АО "Винницагаз", АО "Хмельницкгаз", АО "Житомиргаз" помогали коллегам из Киевской области, работая вахтовым методом.

А после деоккупации ВСУ Харьковской области специалисты АО "Харьковгаз" отстраивают инфраструктуру без выходных, чтобы максимально обеспечить людей энергоносителем. С начала ноября возобновлено газоснабжение около 60 000 семей области.

Возобновлено газоснабжение около 97% потребителей деоккупированного Купянска, около 95% домовладений Балаклеи и поселка Кившаровка. А Изюм, враг пытавшийся уравнять с землей, с газом уже на 90%. Работы по восстановлению инфраструктуры одновременно продолжаются в освобожденных громадах Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов области.

Большой опыт работы с поврежденными сетями имеют специалисты АО "Николаевгаз", АО "Запорожгаз" и АО "Днепропетровскгаз". Они готовы помочь коллегам из Херсонской области, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу после деоккупации.

Справка: Региональная Газовая Компания – производственно-технологическая компания, специализирующаяся на операционных, производственных, инжиниринговых и R&D решениях для газораспределения. Наши проектные центры, производственные мощности и логистическая сеть обеспечивают современным оборудованием потребности украинской инфраструктуры и интегрированы с глобальными рынками.