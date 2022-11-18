Три области возьмут шефство над деоккупированной Херсонщиной

Для скорейшего обеспечения населения деоккупированной Херсонщины всем необходимым, в Офисе Президента определили три основные области, которые будут помогать Херсонщине. Это Николаевская, Одесская и Днепропетровская области, которые уже обеспечивают гуманитарную помощь.

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Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"После поездки на деоккупированную Херсонщину стало ясно одно – наши люди там нуждаются в большой помощи. Россияне не только убивали, миновали, но и обокрали все города и поселки. Там нет фактически ничего", - отметил Тимошенко.

По его словам, для скорейшего обеспечения населения всем необходимым, в ОП определили три основные области, которые будут помогать Херсонщине. Это Николаевская, Одесская и Днепропетровская области, которые уже обеспечивают гуманитарную помощь.

Их представители доставляют еду, воду, медикаменты, топливо, генераторы, технику (строительную, пожарную, скорые, автобусы).

Все области также получили задачи по обеспечению необходимой помощи, сформированной Херсонской ОВА. Вчера Волынская и Закарпатская области уже отправили гуманитарные грузы.

"Кроме того, все области формируют бригады людей с командировочной техникой в Херсонскую область для восстановления всей инфраструктуры - энергетической, газовой, водной, дорожной и т.д.", - подчеркнул Тимошенко.

Он отметил, что в ближайшее время посетить Херсонскую область должны председатели ОВА всех областей.

"Уже скоординирована работа по восстановлению электроснабжения. Наша амбициозная цель, чтобы свет появился уже на этой неделе. Россияне сделали все, чтобы в области не было ничего. А мы приложим усилия, чтобы в области было все! Вместе - мы сила!", – подчеркнул Тимошенко.

Отметим, теперь херсонцы уже могут получить доступ к банковским операциям – начинают работать отделения Ощадбанка и ПриватБанка.

15 ноября Укрпочта открыла отделение в Херсоне и начала выплачивать пенсии херсонцам.

Также Служба безопасности начала зачистку Херсона и других освобожденных городков и сел области от предателей, коллаборантов и агентов российских спецслужб.

Сейчас в городе начали стабилизационные мероприятия, так же как и в других освобожденных от оккупантов населенных пунктах Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский уже посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.