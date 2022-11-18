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Транспорт
Дата публикации

"Укрзализныця" впервые с начала полномасштабной войны запускает поезд в Херсон

"Укрзализныця" впервые с начала полномасштабной войны запускает поезд в Херсон

"Укрзализныця" впервые с начала полномасштабной войны запускает поезд из Киева в Херсон, первый рейс отправится в пятницу, 18 ноября.

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Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

"Первый рейс уже сегодня в 22:14 из столицы, а завтра ориентировочно в 09:00 в Херсоне. Им поедут около 200 пассажиров, купивших "билет к победе", вагоны же расписали украинские художники", - говорится в сообщении.

Поезда будут отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона — по нечетным.

Напомним, "Укрзализныця" и фандрейзинговая платформа UNITED24 объявили о старте проекта "Билеты к победе". В его пределах можно купить благотворительный билет на первые три рейса поездов из столицы в уже освобожденный Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск, Симферополь и Севастополь.

Автор:
Нина Комащенко