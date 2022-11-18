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"Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабної війни запускає поїзд до Херсона
"Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабної війни запускає поїзд з Києва до Херсона, перший рейс відправиться в п’ятницю, 18 листопада.
Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
"Перший рейс вже сьогодні о 22:14 зі столиці, а завтра орієнтовно о 09:00 в Херсоні. Ним поїдуть близько 200 пасажирів, які придбали "квиток до перемоги", вагони ж розписали українські митці", - йдеться у повідомленні.
Поїзди відправлятимуться з Києва по парних числах, а з Херсона — по непарних.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, "Укрзалізниця" та фандрейзингова платформа UNITED24 оголосили про старт проєкту "Квитки до перемоги". В його межах можна купити благодійний квиток на перші три рейси потягів зі столиці до уже звільненого Херсона, Маріуполя, Донецька, Луганська, Сімферополя та Севастополя.