Скандал с закупкой продуктов для армии: в Раду вызвали руководство Минобороны

Руководство Министерства обороны вызвали в комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке после скандала о закупке продуктов для военных.

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Об этом сообщила заместитель председателя этого комитета, народный депутат от "Слуги народа" Марианна Безугла.

"Вызываем руководство Министерства обороны Украины на Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке", - отметила она.

Ранее издание Zn.ua со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов питания сообщило, что ведомство закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.

Издание опубликовало якобы копию соглашения стоимостью 13,16 миллиарда гривен, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

Министерство обороны назвало манипуляцией опубликованную в СМИ информацию о закупке продуктов для военных по завышенной цене и собирается обратиться в Службу безопасности.