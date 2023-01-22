Скандал із закупівлею продуктів для армії: у Раду викликали керівництво Міноборони

Керівництво Міністерства оборони викликали до комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки після скандалу про закупівлю продуктів для військових.

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Про це повідомила заступниця голови цього комітету, народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла.

"Викликаємо керівництво Міністерства оборони України на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - зазначила вона.

Раніше видання Zn.ua з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю харчів повідомило, що відомство закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Видання опублікувало нібито копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

Міністерство оборони назвало маніпуляцією опубліковану в ЗМІ інформацію про закупівлю продуктів для військових за завищеною ціною та збирається звернутися до Служби безпеки.