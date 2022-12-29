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Україна готова до розслідування "інциденту над Білоруссю" при відбитті удару РФ, але без самої Білорусі - Міноборони
В Міністерстві оборони України відреагували на протест Білорусі у зв’язку з порушенням раніше у четвер її повітряного простору зенітною ракетою С-300, яка була випущена, як стверджується білоруською стороною, з території України.
У відомстві вказують, що 29 грудня відбувся черговий масований ракетний обстріл міст України з боку Росії. За попередніми оцінками, територія України була атакована крилатими ракетами типу Х-101/Х-555, "Калібр", Х-22 та Х-32, протирадіолокаційними ракетами Х-31П, а також дронами Shahed-131/136.
"Всього було застосовано понад 11 дронів та 69 крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, літаків Ту-22М3 і кораблів Чорноморського флоту РФ. Крім того, по українських містах у прифронтовій зоні були застосовані зенітні керовані ракети С-300", - повідомляють у Міноборони.
За його даними, руйнувань зазнали понад 18 житлових будинків та 10 об’єктів критичної інфраструктури у 10 областях. При цьому там підкреслюють, що Україна дійснює своє беззастережне право на самооборону, згідно зі статтею 51 Статуту ООН.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Що стосується тверджень білоруської сторони, українській стороні відомі відчайдушні й наполегливі прагнення Кремля втягнути Білорусь у свою агресивну війну проти України. У цьому зв’язку українська сторона не виключає й свідомої провокації з боку держави-терориста Росії, яка проклала такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення у повітряному просторі над територією Білорусі", - йдеться у заяві.
Водночас, як кажуть у відомстві, українська сторона, залишаючи за собою безумовне право на оборону та захист власного неба, є, водночас, готовою до проведення в Україні об’єктивного розслідування інциденту, який стався 29 грудня у небі над територією Білорусі внаслідок відбиття масованого ракетного удару РФ.
При цьому в Міноборони підкреслюють, що готові запросити до участі у такому розслідуванні авторитетних експертів з числа саме тих держав, які не пов’язані з підтримкою Росії у будь-якій формі, тобто не з Білорусі.
Нагадаємо, що раніше у четвер з повідомлень з білоруського боку стало відомо про падіння на території Білорусі частини ракети С-300, про що негайно було поінформовано і фактичного керівника країни Олександра Лукашенко.
До білоруського Міністерства закордонних справ було викликано посла України Ігоря Кизима, якому було заявлено "рішучий протест" у зв'язку з зазначеним інцидентом.
Заявлялося, що запущена з України у напрямі Білорусі ракета С-300 була вражена силами білоруських військ протиповітряної оборони, її уламки виявлено на сільськогосподарському полі в районі села Горбача Іванівського району Брестської області.
Білоруська сторона виступила з вимогою негайно провести ретельне розслідування обставин запуску ракети, "покарати винних і вжити вичерпних заходів для виключення в майбутньому подібних інцидентів, які можуть призвести до катастрофічних наслідків".