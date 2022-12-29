Україна готова до розслідування "інциденту над Білоруссю" при відбитті удару РФ, але без самої Білорусі - Міноборони

В Міністерстві оборони України відреагували на протест Білорусі у зв’язку з порушенням раніше у четвер її повітряного простору зенітною ракетою С-300, яка була випущена, як стверджується білоруською стороною, з території України.

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У відомстві вказують, що 29 грудня відбувся черговий масований ракетний обстріл міст України з боку Росії. За попередніми оцінками, територія України була атакована крилатими ракетами типу Х-101/Х-555, "Калібр", Х-22 та Х-32, протирадіолокаційними ракетами Х-31П, а також дронами Shahed-131/136.

"Всього було застосовано понад 11 дронів та 69 крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, літаків Ту-22М3 і кораблів Чорноморського флоту РФ. Крім того, по українських містах у прифронтовій зоні були застосовані зенітні керовані ракети С-300", - повідомляють у Міноборони.

За його даними, руйнувань зазнали понад 18 житлових будинків та 10 об’єктів критичної інфраструктури у 10 областях. При цьому там підкреслюють, що Україна дійснює своє беззастережне право на самооборону, згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

"Що стосується тверджень білоруської сторони, українській стороні відомі відчайдушні й наполегливі прагнення Кремля втягнути Білорусь у свою агресивну війну проти України. У цьому зв’язку українська сторона не виключає й свідомої провокації з боку держави-терориста Росії, яка проклала такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення у повітряному просторі над територією Білорусі", - йдеться у заяві.

Водночас, як кажуть у відомстві, українська сторона, залишаючи за собою безумовне право на оборону та захист власного неба, є, водночас, готовою до проведення в Україні об’єктивного розслідування інциденту, який стався 29 грудня у небі над територією Білорусі внаслідок відбиття масованого ракетного удару РФ.

При цьому в Міноборони підкреслюють, що готові запросити до участі у такому розслідуванні авторитетних експертів з числа саме тих держав, які не пов’язані з підтримкою Росії у будь-якій формі, тобто не з Білорусі.

Нагадаємо, що раніше у четвер з повідомлень з білоруського боку стало відомо про падіння на території Білорусі частини ракети С-300, про що негайно було поінформовано і фактичного керівника країни Олександра Лукашенко.

До білоруського Міністерства закордонних справ було викликано посла України Ігоря Кизима, якому було заявлено "рішучий протест" у зв'язку з зазначеним інцидентом.

Заявлялося, що запущена з України у напрямі Білорусі ракета С-300 була вражена силами білоруських військ протиповітряної оборони, її уламки виявлено на сільськогосподарському полі в районі села Горбача Іванівського району Брестської області.

Білоруська сторона виступила з вимогою негайно провести ретельне розслідування обставин запуску ракети, "покарати винних і вжити вичерпних заходів для виключення в майбутньому подібних інцидентів, які можуть призвести до катастрофічних наслідків".