Бюджетний Комітет ВР схвалив до другого читання проєкт Бюджету на 2024 рік

Бюджетний комітет Верховної Ради розглянув і проголосував за проєкт Бюджету на 2024 рік і рекомендує парламенту проголосувати його у другому читанні та в цілому.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

За його словами, на комітеті проєкт Бюджету на наступний рік ухвалили без суттєвих змін.

"Із значних змін - це тільки вилучення статті про репрофайлінг (там же КМУ мав можливість обміняти ОВДП у власності НБУ на нові)", - зазначив Железняк.

Проти такого проєкту Бюджету проголосував народний депутат Олексій Гончаренко.

"У цьому бюджеті закладено майже 600 млн грн на кіно і серіали! Вніс правку про те, щоб їх гроші перенаправили на більш потрібну країні категорію - Міністерство оборони і армію! Але, звісно, її провалили. Бюджет з грошами на серіали і телемарафон під час екзистенційної війни - ось що просуває влада", - пояснив він.

Як повідомив Железняк, розгляд і фінальне прийняття в сесійній залі Верховної Ради заплановане на 8 листопада.

Доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн

До другого читання доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн і вони становлять 1,768 трлн грн. Видатки майже залишились такими самими 3,35 трлн грн

Дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн і тепер становить 1,57 трлн грн. Зовнішні запозичення зменшили на на 103,5 млрд (з 42,9 млрд $ до 41$ ).

Прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%).

Прогнозована інфляція становитиме 9,7% (у першому читанні було 10,8 %).

Курс гривні прогнозується 40,7 грн за дол. ( було 41,4 грн за дол.).

Бюджет 2024: що передбачено

Як повідомляли в Міністерстві фінансів, видатки загального фонду державного бюджету передбачені на рівні 3,1 трлн грн, тоді як очікувані доходи становитимуть 1,5 трлн гривень.

Також передбачено, зокрема, витрати на:

соціальний захист – 468,8 млрд грн (+24,7 млрд грн порівняно з бюджетом на 2023 рік);

підтримку ветеранів війни – 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн);

освіту – 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн);

охорону здоров’я – 201,9 млрд грн (+24,4 млрд грн);

цифрову трансформацію пріоритетних галузей та сфер суспільного життя – 2,5 млрд грн (+2,1 млрд грн);

культуру – 10,7 млрд грн (+2,3 млрд грн);

спорт – 7,5 млрд грн (+3,6 млрд грн);

Міністерство закордонних справ – 8,3 млрд грн (+2,2 млрд грн);

підтримку бізнесу – 30,8 млрд грн.

Очікується, що дефіцит державного бюджету становитиме 20,4% ВВП (у 2023 році було закладено 27%). Погашення державного боргу планують на рівні 606,5 млрд грн, серед яких внутрішні – на 421,6 млрд грн, а зовнішні – на 184,9 млрд грн.

Нагадаємо, 2 листопада Кабінет міністрів схвалив та подав до Верховної Ради проєкт закону про Державний бюджет на 2024 рік, який був підготовлений для другого читання.

19 жовтня Рада прийняла проєкт бюджету-2024 у першому читанні.