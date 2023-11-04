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Бюджетний Комітет ВР схвалив до другого читання проєкт Бюджету на 2024 рік
Бюджетний комітет Верховної Ради розглянув і проголосував за проєкт Бюджету на 2024 рік і рекомендує парламенту проголосувати його у другому читанні та в цілому.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.
За його словами, на комітеті проєкт Бюджету на наступний рік ухвалили без суттєвих змін.
"Із значних змін - це тільки вилучення статті про репрофайлінг (там же КМУ мав можливість обміняти ОВДП у власності НБУ на нові)", - зазначив Железняк.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Проти такого проєкту Бюджету проголосував народний депутат Олексій Гончаренко.
"У цьому бюджеті закладено майже 600 млн грн на кіно і серіали! Вніс правку про те, щоб їх гроші перенаправили на більш потрібну країні категорію - Міністерство оборони і армію! Але, звісно, її провалили. Бюджет з грошами на серіали і телемарафон під час екзистенційної війни - ось що просуває влада", - пояснив він.
Як повідомив Железняк, розгляд і фінальне прийняття в сесійній залі Верховної Ради заплановане на 8 листопада.
Доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн
До другого читання доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн і вони становлять 1,768 трлн грн. Видатки майже залишились такими самими 3,35 трлн грн
Дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн і тепер становить 1,57 трлн грн. Зовнішні запозичення зменшили на на 103,5 млрд (з 42,9 млрд $ до 41$ ).
Прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%).
Прогнозована інфляція становитиме 9,7% (у першому читанні було 10,8 %).
Курс гривні прогнозується 40,7 грн за дол. ( було 41,4 грн за дол.).
Бюджет 2024: що передбачено
Як повідомляли в Міністерстві фінансів, видатки загального фонду державного бюджету передбачені на рівні 3,1 трлн грн, тоді як очікувані доходи становитимуть 1,5 трлн гривень.
Також передбачено, зокрема, витрати на:
- соціальний захист – 468,8 млрд грн (+24,7 млрд грн порівняно з бюджетом на 2023 рік);
- підтримку ветеранів війни – 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн);
- освіту – 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн);
- охорону здоров’я – 201,9 млрд грн (+24,4 млрд грн);
- цифрову трансформацію пріоритетних галузей та сфер суспільного життя – 2,5 млрд грн (+2,1 млрд грн);
- культуру – 10,7 млрд грн (+2,3 млрд грн);
- спорт – 7,5 млрд грн (+3,6 млрд грн);
- Міністерство закордонних справ – 8,3 млрд грн (+2,2 млрд грн);
- підтримку бізнесу – 30,8 млрд грн.
Очікується, що дефіцит державного бюджету становитиме 20,4% ВВП (у 2023 році було закладено 27%). Погашення державного боргу планують на рівні 606,5 млрд грн, серед яких внутрішні – на 421,6 млрд грн, а зовнішні – на 184,9 млрд грн.
Нагадаємо, 2 листопада Кабінет міністрів схвалив та подав до Верховної Ради проєкт закону про Державний бюджет на 2024 рік, який був підготовлений для другого читання.
19 жовтня Рада прийняла проєкт бюджету-2024 у першому читанні.