Украинцы открыли рекордное количество ФЛП через "Дію" с начала года

За I квартал 2024 года через "Дію" украинцы открыли рекордное количество ФЛПов. Предпринимателями чаще становятся женщины: 58% против 42% мужчин.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, за первые три месяца этого года через "Дію" украинцы открыли 57 665 новых бизнесов.

Если сравнить данные за первый квартал предыдущих лет, то ситуация выглядит следующим образом:

2024 год - 57 665

2023 год - 40 713

2022 год - 28 849

То есть, в I квартале 2024 года количество новых ФЛП увеличилось почти вдвое.

Всего с мая 2021, когда запустили самую быструю в мире автоматическую регистрацию ФЛП в приложении "Дія", украинцы открыли 535 021 новый бизнес.

Как сообщил Федоров, предпринимателями в 2024 году чаще становятся женщины: 58% против 42% мужчин.

Министр напомнил, что в Украине действует программа «Отважная 2.0» — для украинок, которые начинают собственное дело или имеют малое предприятие и хотят найти пути для его развития.

"Поддержка бизнеса - это идеология Минцифры. Открывайте и развивайте свое дело, а с приложением "Дія" это просто и быстро. Скоро будет еще легче - готовимся запустить услугу е-Підприємець. Это будет как еМалятко, только для бизнеса", - анонсировал Федоров.

Напомним, в приложении "Дія" началось бета-тестирование услуги "е-Підприємець", объединяющей восемь важнейших услуг для бизнеса в одном онлайн-заявлении.

Заметим, в приложении "Дія" запустили автоматическую услугу по изменению информации о ФЛП в налоговом и едином государственном реестре.

В каких сферах украинцы открывают ФЛП

В 2023 году в Украине было зарегистрировано небывалое количество ФЛП – 314 392, что стало абсолютным рекордом за последние десять лет. Это количество превысило показатели как первого года военного положения, так и рекордного 2021 года, когда было зарегистрировано 268 382 ФЛП.

Наиболее популярной среди новых ФЛП стала сфера парикмахерских услуг, увеличившись в четыре раза (+19 400).

Другие популярные сферы включают в себя розничную торговлю (+18 100), торговлю в интернете (+17 900) и компьютерное программирование (+17 500).

Также новой популярной сферой, вошедшей в десятку новых ФЛПов, стало образование.

Киев продолжает оставаться неизменным лидером в рейтинге регионов по количеству открытия новых бизнесов, зарегистрировав 44,6 тысяч ФЛП (14% от общего количества).