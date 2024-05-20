Статус АЕО ефективно запрацює, коли на митниці з'являться виділені полоси для руху вантажівок

Великі українські експортери та імпортери отримують преференції в міжнародній торгівлі завдяки статусу авторизованого економічного оператора (АЕО). Однак, інфраструктура української митниці не готова надати таким компаніям переваги, гарантовані їм законодавством. Це пов'язано, в тому числі, з відсутністю на кордоні виділених смуг для руху автівок довірених економічних операторів. Про це розповів виданню Delo.ua заступник гендиректора "JTI Україна" з корпоративних питань та комунікацій Андрій Фіта.

Головною проблемою експортерів/імпортерів зі статусом АЕО залишається відсутність належної митної інфраструктури, котра б дозволила б таким компаніям реалізувати свої законні переваги, зазначає співрозмовник видання.

Поки що поняття "швидше проходити митницю" не означає швидкого фізичного переміщення товарів через кордон, констатує представник "JTI Україна".

"Всі наші вантажівки з імпортними товарами стоять в загальній черзі. Окремих виділених смуг на кордонах досі не облаштували", - зазначив Андрій Фіта в коментарі для видання.

Ще одна перевага компаній з АЕО, самостійне накладення пломб, ніяк не впливає на швидкість проходження кордону. Воно лише звільняє експортера від зобов’язання заганяти авто на митний термінал. Але це зручно, особливо, якщо термінал територіально віддалений від складів підприємства. Це економить кошти — немає потреби платити власнику термінала за заїзд авто та сплачувати €20/година за послуги інспектора митниці.

Більше про статус АЕО, і чому його оформлення зараз пов'язане в основному з репутаційним вигодами, читайте в статті "Статус авторизованого економічного оператора: “зелене світло” на митниці чи декоративна відзнака" на Delo.ua.

Кількість АЕО подвоїлася за рахунок "Нова пошта Глобал" і "Стальканат"

Минулого року компанії "Нова Пошта Глобал" та "Стальканат" отримали статус авторизованого економічного оператора (АЕО) в Україні. Завдяки цьому вони зможуть користуватися перевагами та спрощеннями під час митного оформлення.

Компанії стали третьою та четвертою в країні, які отримали пільги на митниці. До цього авторизацію АЕО отримували ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" у березні 2021 року та ТОВ "Епіцентр К" 29 червня 2023 року.

Нагадаємо, що АЕО – це особливий статус, що засвідчує високий ступінь довіри до суб’єкта господарювання. Такий статус надає митні спрощення та переваги у міжнародній торгівлі, за рахунок чого також можна компенсувати і ряд складнощів на кордоні, викликаних зовнішніми обставинами. Програму АЕО запроваджено Всесвітньою митною організацією у 2005 році шляхом ухвалення Рамкових стандартів безпеки і полегшення світової торгівлі. Запровадження Україною програми АЕО передбачено Угодою про асоціацію з ЄС.