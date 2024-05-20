Статус АЭО эффективно заработает, когда на таможне появятся выделенные полосы для движения грузовиков

Крупные украинские экспортеры и импортеры получают преференции в международной торговле благодаря статусу авторизованного экономического оператора (АЭО). Однако, инфраструктура украинской таможни не готова предоставить таким компаниям преимущества, гарантированные им законодательством. Это связано, в том числе, с отсутствием на границе выделенных полос для движения автомобилей доверенных экономических операторов. Об этом рассказал изданию Delo.ua заместитель гендиректора "JTI Украина" по корпоративным вопросам и коммуникациям Андрей Фита.

Главной проблемой экспортеров/импортеров со статусом АЭО остается отсутствие подходящей таможенной инфраструктуры, позволяющей таким компаниям реализовать свои законные преимущества, отмечает собеседник издания.

Пока что понятие "быстрее проходить таможню" не означает быстрого физического перемещения товаров через границу, констатирует представитель "JTI Украина".

"Все наши грузовики с импортными товарами стоят в общей очереди. Отдельные выделенные полосы на границах до сих пор не подготовили", - отметил Андрей Фита в комментарии для издания.

Еще одно преимущество компаний из АЭО, самостоятельное наложение пломб, никак не влияет на скорость прохождения границы. Оно только освобождает экспортера от обязательства загонять автомобиль на таможенный терминал. Но это удобно, особенно если терминал территориально удален от складов предприятия. Это экономит средства — нет необходимости платить владельцу терминала за заезд авто и платить €20/час за услуги инспектора таможни.

Больше о статусе АЭО, и почему его оформление сейчас связано в основном с репутационными выгодами, читайте в статье "Статус авторизованного экономического оператора: "зеленый свет" на таможне или декоративное отличие" на Delo.ua.

Количество АЭО удвоилось за счет "Новая почта Глобал" и "Стальканат"

В прошлом году компании "Новая почта Глобал" и "Стальканат" получили статус авторизованного экономического оператора (АЭО) в Украине. Благодаря этому они смогут воспользоваться преимуществами и упрощениями при таможенном оформлении.

Компании стали третьей и четвертой в стране, получивших льготы на таможне . До этого авторизацию АЭО получали ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" в марте 2021 года и ООО "Эпицентр К" 29 июня 2023 года.

Напомним, что АЭО – это особый статус, свидетельствующий о высокой степени доверия к субъекту хозяйствования. Такой статус предоставляет таможенные упрощения и преимущества в международной торговле, за счет чего можно компенсировать и ряд сложностей на границе, вызванных внешними обстоятельствами. Программа АЭО была введена Всемирной таможенной организацией в 2005 году путем принятия Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли. Введение в Украину программы АЭО предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС.