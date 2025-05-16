Maxi Capital подала заяву про банкрутство Полтавського ГЗК

Компанія Maxi Capital Group ініціює процедуру банкрутства Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (FPM), що входить до складу групи Ferrexpo.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву Ferrexpo у своєму зверненні до Лондонської фондової біржі.

Як зазначено у повідомленні, 14 травня 2025 року Господарський суд Полтавської області прийняв до розгляду заяву ТОВ "Фінансова компанія Maxi Capital Group" про відкриття провадження у справі про банкрутство FPM.

За інформацією Ferrexpo, український юрисконсульт компанії вважає, що на підготовчому засіданні суд повинен врахувати наявність тривалого судового спору між Maxi Capital і FPM, остаточне рішення щодо якого ще не ухвалене Верховним Судом.

Зокрема, 12 травня 2025 року Верховний Суд вирішив передати справу на розгляд колегії з дев’яти суддів, дата нового слухання наразі не визначена.

Причина позову

Позов Maxi Capital стосується боргу на суму 4,727 млрд гривень, який компанія вимагає з FPM як поручителя за зобов’язаннями банку "Фінанси та Кредит", який перебуває в процесі ліквідації з 2015 року, після того як був визнаний неплатоспроможним.

МСG у 2020 році придбало право вимоги збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит" за низкою кредитів.

26 січня 2024 року український апеляційний суд затвердив позов проти FPM. Однак 1 квітня 2024 року Верховний Суд зупинив виконання рішення апеляційної інстанції, що унеможливлює примусове стягнення до ухвалення остаточного вердикту.

Нагадаємо, що Жеваго як ексвласнику згаданого банку "Фінанси та кредит", який вже майже дев'ять років знаходиться в процесі ліквідації, ще в 2019 році оголосили про підозру в привласненні та відмиванні майна. Йшлося про розтрату 113 мільйонів доларів. Також про підозру повідомили низці топменеджерів фінустанови.

В травні вже цього року бюро повідомило про нову підозру самому Жеваго, ексголові правління "ФіК" та його двом заступникам. Йшлося про виведення з банку через кредитування підконтрольної олігарху компанії 519 мільйонів гривень, які надалі були відмиті. Загальні ж збитки фінустанови від кредитування компанії Жеваго оцінювалися вже у 1,4 мільярда гривень.

В Україні його заочно заарештували в липні 2024 року. Апеляцію на це рішення захист бізнесмена програв.