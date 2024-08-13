В Ferrexpo отреагировали на заявления полиции о новом подозрении главе правления Полтавского ГОКа

Горная компания Ferrexpo заявила, что Национальная полиция Украины распространила ложную информацию, сообщая о новом подозрении главе ее дочернего предприятия ЧАО "Полтавский ГОК" и "разоблачении" его и подчиненных "на легализации свыше 885 тонн щебеночной продукции стоимостью свыше 33,5 миллиона гривен".

В заявлении Ferrexpo, которое было отправлено на почту издания, говорится, что обнародованная информация правоохранительного органа "искажена, или не соответствует действительности".

В частности, Ferrexpo утверждает, что "ни в какой-либо преступный сговор менеджмент Полтавского ГОКа не вступал и доказательств такого сговора нет".

"Объясняя суть заговора НПУ отмечает, что "имея лицензию на добычу железной руды "предприятие якобы "незаконно перерабатывало железистые кварциты". Однако в разрешении на добычу четко указано полезное ископаемое, которое предприятие имеет право добывать и перерабатывать, — это железистый кварцит," является железной рудой. Следовательно, даже из прессрелиза правоохранителей очевидно, что предприятие не добывало никакого другого полезного ископаемого, кроме того, на добычу которого было получено разрешение Полтавский ГОК перерабатывал железистые кварциты на промышленный продукт, пригодный для дальнейшего использования, но это не преступление. а обычная хозяйственная деятельность.

Кроме того, Полтавский ГОК утверждает, что информация Национальной полиции о мерах пресечения подозреваемым в виде безальтернативного содержания под стражей тоже "не соответствует действительности", ведь судьи Печерского райсуда Киева, рассмотрев ходатайство, двум представителям менеджмента избрали наиболее мягкую меру пресечения. личное обязательство, а "по третьему лицу — применена мера пресечения в виде залога в размере полутора миллионов гривен".

В полиции в очередной раз отметили, что "владельцем Полтавского ГОКа является народный депутат VII и VIII созывов". В ответ Полтавский ГОК заявил, что владельцем комбината является группа Ferrехро, а не бывший народный депутат. Акции Ferrехро, в свою очередь, размещены на основной площадке Лондонской фондовой биржи и среди акционеров группы есть фонды, инвесторы, компании, физические лица, однако ни один из них не имеет в собственности более 50% акций.

"По нашему мнению, все уголовные преследования должностных лиц Полтавского ГОКа и наложение арестов на имущество предприятия направлены не на выяснение объективной истины в уголовных производствах, а на создание препятствий и блокировка законной хозяйственной деятельности Полтавского ГОКа", — отметили в пресс-службе предприятия.

Напомним, по версии Национальной полиции, должностные лица Полтавского ГОКа с 2015 по 2021 год якобы осуществляли "незаконную добычу скального вскрытия, нефракционного отсева и пустых пород", что нанесло государству ущерб на сумму 157 млрд грн. Также НПУ утверждает, что должностные лица предприятия организовали "схему легализации незаконно добываемых полезных ископаемых" (свыше 885 тонн щебеночной продукции стоимостью свыше 33,5 млн грн).