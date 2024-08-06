Судебные исполнители наложили новый арест на принадлежащие Жеваго акции ПГОКа

Судебные исполнители наложили новый арест на 49,3% акций ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК) по ходатайству Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГОФО) как обеспечительная мера по иску Фонда относительно взыскания с бывшего владельца банка “Финансы и кредит” Константина Жеваго, 46 миллиардов гривен. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию Ferrexpo на бирже.

Согласно обновленной информации, Ferrexpo получило постановление от Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины о наложении ограничений на 49,3% акций ЮГОКа, принадлежащих швейцарской дочерней компании Ferrexpo AG. Арест запрещает передачу этих акций, но не влияет на право собственности Ferrexpo AG на акции, включая право голоса или получение дивидендов.

Ferrexpo подтвердила, что не намерена и никогда не собиралась передавать указанные акции. Компания отметила, что ограничения являются частью длительных судебных разбирательств против Жеваго, связанных с банком "Финансы и Кредит", и не имеют отношения к Ferrexpo. Ограничения введены в пределах исполнительного процесса по погашению задолженности Жеваго перед Национальным банком Украины.

"Группа сейчас анализирует возможные юридические и другие средства правовой защиты и намерена защищать свои права. Если процесс правоприменения не будет остановлен, это может привести к потенциальной продаже 49,3% акций ЮГОКа", — говорится в объявлении компании на бирже.

Также отмечается, что этот арест отличается от других ранее наложенных на акции группы и не повлиял на деятельность Ferrexpo.

Дело Жеваго

По данным следствия, в 2002 году Жеваго приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината (ГОК) у четырех компаний (бывшие акционеры). Через 18 лет, в 2020 году, бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований.

Однако в 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал договор купли-продажи ценных бумаг недействительным. Чтобы не потерять акции, в начале марта 2023 г. бизнесмен вступил в сговор с адвокатом "бекофиса" в Верховном Суде.

В течение марта - апреля 2023 года бизнесмен передал адвокату 2,7 млн. долларов США (1,8 млн. долларов США — судьям Верховного Суда, остальные — как "оплата" посреднических услуг).

19 апреля 2023 г. Верховный Суд принял решение в пользу бизнесмена. 15 мая 2023 года председатель Верховного Суда и адвокат был разоблачен "на горячем" во время получения второго транша в размере 450 тысяч долларов США.

3 августа НАБУ сообщило Жеваго о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного суда в обмен на решение в пользу в хозяйственном деле в отношении Полтавского горно-обогатительного комбината.

10 июля следователь судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) поддержал позицию прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

Отметим, что на момент совершения преступления и в настоящее время Константин Жеваго находится на территории Французской Республики.

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