Бизнес требует доработки законопроекта о рынке древесины: какие риски для отрасли

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) выражает обеспокоенность по поводу отдельных положений обновленного законопроекта №13227 "О рынке древесины". Эксперты считают, что предложенные документом изменения могут создать неравные условия для участников рынка, а также содержат ряд рисков для функционирования деревообрабатывающей отрасли.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ЕБА.

Основные замечания к документу

В частности, замечания у бизнеса вызывают следующие положения:

Разделение производителей. Проект закона предлагает разделение деревообработчиков на малых и других, ограничивая их участие в определенных этапах биржевых торгов. Это может ограничить доступ к ресурсам для значительной части рынка и нарушить принципы свободной конкуренции .



Проект закона предлагает разделение деревообработчиков на малых и других, ограничивая их участие в определенных этапах биржевых торгов. Это может ограничить доступ к ресурсам для значительной части рынка и нарушить принципы свободной конкуренции Региональные ограничения. Привязка участия малых деревообработчиков в торгах к региону размещения производства противоречит принципам свободы предпринимательства и может иметь признаки ограничения конкуренции .



Привязка участия малых деревообработчиков в торгах к региону размещения производства противоречит принципам свободы предпринимательства и может иметь признаки ограничения конкуренции Чрезмерные возможности. Законопроект предоставляет уполномоченному органу неограниченные полномочия по установлению правил участия в торгах, определению долей и распределению объемов древесины. Это создает высокие риски злоупотреблений, выборочного регулирования и непрозрачности из-за отсутствия четких критериев.



Законопроект предоставляет уполномоченному органу неограниченные полномочия по установлению правил участия в торгах, определению долей и распределению объемов древесины. Это создает высокие риски злоупотреблений, выборочного регулирования и непрозрачности из-за отсутствия четких критериев. Риск "дробления бизнеса". Предоставление особых условий "малым" деревообработчикам может стимулировать искусственное "дробление бизнеса" во избежание налогов или получения льгот, что негативно повлияет на рынок в целом.

Последствия принятия законопроекта

Эксперты ЕБА убеждены, что принятие законопроекта №13227 в нынешней редакции может привести к дестабилизации деятельности деревообрабатывающих предприятий, усилению монополизации рынка, снижению конкурентоспособности и ограничению развития малого и среднего бизнеса в регионах.

Призыв к диалогу

Европейская Бизнес Ассоциация упорно призывает инициировать доработку законопроекта с привлечением представителей бизнеса, профессиональных ассоциаций и органов государственной власти. Только открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами позволит разработать сбалансированную редакцию, отвечающую интересам как государства, так и бизнеса. Примером успешного сотрудничества является работа над проектом Закона "О рынке древесины" №4197-д.

Напомним, в апреле ЕБА приветствовала решение государственного предприятия "Леса Украины" формировать стартовые цены на древесину для аукционов третьего квартала 2025 года на основе средневзвешенных реализационных цен первого квартала.