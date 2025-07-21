Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,75

--0,12

EUR

48,61

+0,15

Наличный курс:

USD

41,72

41,65

EUR

48,90

48,70

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Бизнес требует доработки законопроекта о рынке древесины: какие риски для отрасли

древесина
Бизнес требует доработки законопроекта о рынке древесины. / Freepik

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) выражает обеспокоенность по поводу отдельных положений обновленного законопроекта №13227 "О рынке древесины". Эксперты считают, что предложенные документом изменения могут создать неравные условия для участников рынка, а также содержат ряд рисков для функционирования деревообрабатывающей отрасли.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ЕБА.

Основные замечания к документу

В частности, замечания у бизнеса вызывают следующие положения:

  • Разделение производителей. Проект закона предлагает разделение деревообработчиков на малых и других, ограничивая их участие в определенных этапах биржевых торгов. Это может ограничить доступ к ресурсам для значительной части рынка и нарушить принципы свободной конкуренции .
  • Региональные ограничения. Привязка участия малых деревообработчиков в торгах к региону размещения производства противоречит принципам свободы предпринимательства и может иметь признаки ограничения конкуренции .
  • Чрезмерные возможности. Законопроект предоставляет уполномоченному органу неограниченные полномочия по установлению правил участия в торгах, определению долей и распределению объемов древесины. Это создает высокие риски злоупотреблений, выборочного регулирования и непрозрачности из-за отсутствия четких критериев.
  • Риск "дробления бизнеса". Предоставление особых условий "малым" деревообработчикам может стимулировать искусственное "дробление бизнеса" во избежание налогов или получения льгот, что негативно повлияет на рынок в целом.

Последствия принятия законопроекта

Эксперты ЕБА убеждены, что принятие законопроекта №13227 в нынешней редакции может привести к дестабилизации деятельности деревообрабатывающих предприятий, усилению монополизации рынка, снижению конкурентоспособности и ограничению развития малого и среднего бизнеса в регионах.

Призыв к диалогу

Европейская Бизнес Ассоциация упорно призывает инициировать доработку законопроекта с привлечением представителей бизнеса, профессиональных ассоциаций и органов государственной власти. Только открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами позволит разработать сбалансированную редакцию, отвечающую интересам как государства, так и бизнеса. Примером успешного сотрудничества является работа над проектом Закона "О рынке древесины" №4197-д.

Напомним, в апреле ЕБА приветствовала решение государственного предприятия "Леса Украины" формировать стартовые цены на древесину для аукционов третьего квартала 2025 года на основе средневзвешенных реализационных цен первого квартала.

Автор:
Татьяна Ковальчук