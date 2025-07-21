Бізнес вимагає доопрацювання законопроєкту про ринок деревини: які ризики для галузі

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) висловлює занепокоєння щодо окремих положень оновленого законопроєкту №13227 "Про ринок деревини". Есперти вважають, що запропоновані документом зміни можуть створити нерівні умови для учасників ринку, а також містять низку ризиків для функціонування деревообробної галузі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ЄБА.

Основні зауваження до документу

Зокрема, зауваження в бізнесу викликають такі положення:

Поділ виробників. Проєкт закону пропонує поділ деревообробників на "малих" та інших, обмежуючи їхню участь у певних етапах біржових торгів. Це може обмежити доступ до ресурсів для значної частини ринку та порушити принципи вільної конкуренції .



Проєкт закону пропонує поділ деревообробників на "малих" та інших, обмежуючи їхню участь у певних етапах біржових торгів. Це може обмежити доступ до ресурсів для значної частини ринку та порушити принципи вільної конкуренції Регіональні обмеження. Прив'язка участі малих деревообробників у торгах до регіону розміщення виробництва суперечить принципам свободи підприємництва і також може мати ознаки обмеження конкуренції .



Прив'язка участі малих деревообробників у торгах до регіону розміщення виробництва суперечить принципам свободи підприємництва і також може мати ознаки обмеження конкуренції Надмірні повноваження. Законопроєкт надає уповноваженому органу необмежені повноваження щодо встановлення правил участі у торгах, визначення часток та розподілу обсягів деревини. Це створює високі ризики зловживань, вибіркового регулювання та непрозорості через відсутність чітких критеріїв.



Законопроєкт надає уповноваженому органу необмежені повноваження щодо встановлення правил участі у торгах, визначення часток та розподілу обсягів деревини. Це створює високі ризики зловживань, вибіркового регулювання та непрозорості через відсутність чітких критеріїв. Ризик "дроблення бізнесу". Надання особливих умов "малим" деревообробникам може стимулювати штучне "дроблення бізнесу" для уникнення податків або отримання пільг, що негативно вплине на ринок загалом.

Наслідки ухвалення законопроєкту

Експерти ЄБА переконані, що ухвалення законопроєкту №13227 у теперішній редакції може призвести до дестабілізації діяльності деревообробних підприємств, посилення монополізації ринку, а також зниження конкурентоздатності та обмеження розвитку малого й середнього бізнесу в регіонах.

Заклик до діалогу

Європейська Бізнес Асоціація наполегливо закликає ініціювати доопрацювання законопроєкту із залученням представників бізнесу, професійних асоціацій та органів державної влади. Лише відкритий діалог з усіма зацікавленими сторонами дозволить розробити збалансовану редакцію, яка відповідатиме інтересам як держави, так і бізнесу. Прикладом успішної співпраці є робота над проєктом Закону "Про ринок деревини" №4197-д.

Нагадаємо, у квітні ЄБА привітала рішення державного підприємства "Ліси України" формувати стартові ціни на деревину для аукціонів третього кварталу 2025 року на основі середньозважених реалізаційних цін першого кварталу.