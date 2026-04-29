ЄБА вимагає прозорого ринку деревини через критичний дефіцит сировини

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до державних органів із закликом усунути нормативні прогалини, які дозволяють реалізовувати деревину поза відкритими аукціонами. Бізнес заявляє, що чинна практика посилює дефіцит сировини для деревообробної галузі та спотворює конкуренцію на ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЄБА.

За даними асоціації, українські деревообробні підприємства нині стикаються з критичною нестачею деревини й готові закуповувати більші обсяги за ринковими цінами. Водночас частина ресурсів, за оцінками експертів, продається через прямі договори, а не через організовані товарні ринки.

Попри те, що деревину включено до переліку товарів, які відповідно до урядової постанови №1433 мають реалізовуватися виключно через організовані ринки, окремі агролісогосподарські підприємства продовжують продавати значні обсяги в обхід відкритих торгів.

У результаті, як зазначає бізнес, щороку сотні тисяч кубометрів деревини вибувають із прозорого ринку. Це обмежує рівний доступ українських виробників до сировини та створює додатковий тиск на ціни.

У галузі попереджають, що дефіцит ресурсів уже ускладнює виконання експортних контрактів і зобов’язань на внутрішньому ринку. Крім того, нестача пропозиції провокує стрімке зростання цін, що знижує конкурентоспроможність вітчизняних підприємств.

Бізнес також наголошує, що збільшення обсягів легальної заготівлі та прозорого продажу деревини дозволить краще завантажити наявні виробничі потужності й створити умови для нових інвестицій у модернізацію виробництва.

Серед ключових пропозицій ЄБА — внесення змін до законодавства для чіткого механізму контролю та запровадження відповідальності за порушення вимоги обов’язкового продажу деревини через біржові торги.

Ще минулого року ЄБА висловлювала занепокоєння щодо окремих положень оновленого законопроєкту №13227 "Про ринок деревини". Есперти вважають, що запропоновані документом зміни можуть створити нерівні умови для учасників ринку, а також містять низку ризиків для функціонування деревообробної галузі.