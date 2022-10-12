Международную помощь украинцы теперь могут получить в терминалах самообслуживания ПриватБанка

ПриватБанк возобновил услугу получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания, сеть которых в Украине сегодня насчитывает более 9 800.

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Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что в терминалах самообслуживания в несколько кликов можно получить срочные переводы Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA. В частности, без очередей и похода в отделения банка можно получить денежную помощь от международных организаций по контрольному номеру перевода.

Валютные переводы через терминалы самообслуживания можно получить как в валюте на валютную карту, так и гривне – зачислением на гривневую карту.

Для получения перевода с международной помощью через терминал самообслуживания:

авторизуйтесь с помощью любой карты банка;

нажмите пункт меню «Банковские услуги» → «Получить перевод» → выбрать платежную систему;

введите контрольный номер и данные перевода;

выберите карту, на которую хотите получить перевод.

Напомним, "Укрпочта" и Красный Крест начали выплачивать по 1200 грн. жителям деоккупированных населенных пунктов Харьковской области.