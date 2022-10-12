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Международную помощь украинцы теперь могут получить в терминалах самообслуживания ПриватБанка
ПриватБанк возобновил услугу получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания, сеть которых в Украине сегодня насчитывает более 9 800.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Отмечается, что в терминалах самообслуживания в несколько кликов можно получить срочные переводы Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA. В частности, без очередей и похода в отделения банка можно получить денежную помощь от международных организаций по контрольному номеру перевода.
Валютные переводы через терминалы самообслуживания можно получить как в валюте на валютную карту, так и гривне – зачислением на гривневую карту.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Для получения перевода с международной помощью через терминал самообслуживания:
- авторизуйтесь с помощью любой карты банка;
- нажмите пункт меню «Банковские услуги» → «Получить перевод» → выбрать платежную систему;
- введите контрольный номер и данные перевода;
- выберите карту, на которую хотите получить перевод.
Напомним, "Укрпочта" и Красный Крест начали выплачивать по 1200 грн. жителям деоккупированных населенных пунктов Харьковской области.