Міжнародну допомогу українці тепер можуть отримати в терміналах самообслуговування ПриватБанку

ПриватБанк відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування, мережа яких в Україні на сьогодні налічує понад 9 800.

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Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Зазначається, що у терміналах самообслуговування за декілька кліків можна отримати термінові перекази Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA. Зокрема, без черг та походу до відділень банку, можна отримати грошову допомогу від міжнародних організацій по контрольному номеру переказа.

Валютні перекази через термінали самообслуговування можна отримати як у валюті на валютну картку, так і гривні - зарахуванням на гривневу картку.

Щоб отримати переказ з міжнародною допомогою через термінал самообслуговування:

авторизуйтеся за допомогою будь якої картки банку;

натисніть пункт меню «Банківські послуги» → «Отримати грошовий переказ» → обрати платіжну систему;

введіть контрольний номер та дані переказу;

виберіть картку, на яку хочете отримати переказ.

Нагадаємо, "Укрпошта" та Червоний Хрест почали виплачувати по 1200 грн жителям деокупованих населених пунктів Харківської області.