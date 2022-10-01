ПриватБанк в последние дни перед запретом Р2Р-переводов за границу повысил тариф вдвое до 4%

ПриватБанк с 1 октября временно повысил тарифы на некоторые виды международных переводов. Как отмечают в финучреждении, это вынужденный шаг для предотвращения спекуляции на разнице курсов.

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Кроме того, причиной названы "логистические сложности" и соответствующий рост себестоимости доставки валюты в отделения. В банке при этом обращают внимание, что все украинцы могут бесплатно получить перевод на гривневые счета (до этого за зачисление брали 0,5%).

В частности, комиссия за отправку международных P2P-переводов с гривневых карт на зарубежные карты повышена с 2% до 4% (минимальная сумма комиссии оставлена той же - 50 гривен).

В свою очередь, за зачисление международных переводов или платежей с заграничной карты на валютную карту ПриватБанка через "Приват24" тариф оставлен на уровне 0,5%.

В то же время тариф за зачисление международных P2P-переводов на валютную карту не через сервисы ПриватБанка повышен с 0,5% до 2%, а за зачисление на валютную карту SWIFT-переводов и валютных выплат от международных компаний - с 0,5% до 1%.

Напомним, что 29 сентября Национальный банк Украины решил вернуть запрет на перевод денег с гривневых платежных карт украинских банков на карточки иностранных банков, который вступит в силу 5 октября. Следовательно, данные тарифы ПриватБанка фактически будут действовать только до этой даты.

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