ПриватБанк в останні дні перед забороною Р2Р-переказів за кордон підвищив тариф удвічі до 4%

ПриватБанк з 1 жовтня тимчасово підвищив тарифи на деякі види міжнародних переказів. Як зазначають у фінустанові, це вимушений крок для запобігання спекуляції на різниці курсів.

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Крім того, причиною названо "логістичні складнощі" і відповідне зростання собівартості доставки валюти до відділень. В банку при цьому звертають увагу, що всі українці можуть безкоштовно отримати переказ на гривневі рахунки (до цього за зарахування брали 0,5%).

Зокрема, комісія за надсилання міжнародних P2P-переказів із гривневих карток на закордонні картки підвищена з 2% до 4% (мінімальна сума комісії залишена тією ж - 50 гривень).

В свою чергу, за зарахування міжнародних переказів чи платежів із закордонної картки на валютну картку ПриватБанку через "Приват24" тариф залишено на рівні 0,5%.

Натомість тариф за зарахування міжнародних P2P-переказів на валютну картку не через сервіси ПриватБанку підвищено з 0,5% до 2%, а за зарахування на валютну картку SWIFT-переказів та валютних виплат від міжнародних компаній - з 0,5% до 1%.

Нагадаємо, що 29 вересня Національний банк України вирішив повернути заборону на переказ грошей з гривневих платіжних карток українських банків на картки іноземних банків, яка набуде чинності 5 жовтня. Отже, згадані тарифи ПриватБанку фактично діятимуть лише до цієї дати.

Джерело фото: ua.depositphotos.com