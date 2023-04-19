Western Union отменил комиссии для переводов из Польши в Украину через Ощадбанк

Денежные переводы Western Union из польских банков в Ощадбанк до 15 сентября можно будет осуществлять без комиссии, сообщает пресс-служба украинского государственного финансового учреждения.

Переводы будут бесплатными, если отправляются через веб- или мобильные приложения Santander Bank, Bank Pekao и PKO Bank Polski. Получить такие переводы можно в гривне, долларах США и евро в отделениях Ощадбанка или через "Мобильный Ощад".

"Также во всех польских банках снижены тарифы и установлен более выгодный для отправителя курс обмена валют для переводов Western Union. Сниженные тарифы и лучший курс обмена также установлены для отправки денежных переводов из Чехии в Украину", - добавляют в Ощадбанке.

По данным финучреждения, с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года оно совершило по системе Western Union около 1,6 миллиона транзакций.

Напомним, что о такой отмене комиссий до середины сентября при переводах через Western Union в Украину накануне сообщил и крупнейший украинский банк – ПриватБанк.

Этот же банк недавно сделал бесплатными до конца июля переводы на свои карты с карт польских и немецких банков в вебверсии или мобильном приложении "Приват24".

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