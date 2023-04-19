Western Union скасував комісії для переказів з Польщі до України через Ощадбанк

Грошові перекази Western Union з польських банків до Ощадбанку до 15 вересня можна буде здійснювати без комісії, повідомляє пресслужба української державної фінансової установи.

Перекази будуть безкоштовними, якщо відправлятимуться через веб- або мобільні застосунки Santander Bank, Bank Pekao, PKO Bank Polski. Отримати такі перекази можна в гривні, доларах США та євро у відділеннях Ощадбанку або через "Мобільний Ощад".

"Також у всіх польських банках знижено тарифи та встановлено більш вигідний для відправника курс обміну валют для переказів Western Union. Знижені тарифи та кращий курс обміну також впроваджено для відправлення грошових переказів з Чехії до України", - додають в Ощадбанку.

За даними фінустанови, з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року вона здійснила за системою Western Union близько 1,6 мільйона транзакцій.

Нагадаємо, що про таке скасування комісій до середини вересня при переказах через Western Union в Україну напередодні повідомив і найбільший український банк - ПриватБанк.

Цей же банк нещодавно зробив безкоштовними до кінця липня перекази на власну картку з карток польських та німецьких банків у вебверсії або мобільному застосунку "Приват24".

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