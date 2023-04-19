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Western Union скасував комісії для переказів з Польщі до України через Ощадбанк
Грошові перекази Western Union з польських банків до Ощадбанку до 15 вересня можна буде здійснювати без комісії, повідомляє пресслужба української державної фінансової установи.
Перекази будуть безкоштовними, якщо відправлятимуться через веб- або мобільні застосунки Santander Bank, Bank Pekao, PKO Bank Polski. Отримати такі перекази можна в гривні, доларах США та євро у відділеннях Ощадбанку або через "Мобільний Ощад".
"Також у всіх польських банках знижено тарифи та встановлено більш вигідний для відправника курс обміну валют для переказів Western Union. Знижені тарифи та кращий курс обміну також впроваджено для відправлення грошових переказів з Чехії до України", - додають в Ощадбанку.
За даними фінустанови, з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року вона здійснила за системою Western Union близько 1,6 мільйона транзакцій.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що про таке скасування комісій до середини вересня при переказах через Western Union в Україну напередодні повідомив і найбільший український банк - ПриватБанк.
Цей же банк нещодавно зробив безкоштовними до кінця липня перекази на власну картку з карток польських та німецьких банків у вебверсії або мобільному застосунку "Приват24".
Джерело фото: ua.depositphotos.com